Der Farbhersteller und Spezialist Pantone lässt gemeinsam mit der Kreativagentur TBWA/Paris neue Welten in knalligen Farben entstehen. Im Rahmen der Werbekampagne „Create your own World“ können Nutzer auf Instagram ihren Bildern einen neuen Anstrich verpassen. In Frankreich sind die Farbkreationen sogar auf der Straße auf Plakaten zu bewundern.

Violetter Schnee und blaue Wüsten: Die „Create your own World“-Kampagne erschafft Landschaften, die dem Betrachter teilweise wie von einem anderen Planet vorkommen. Die Kreativagentur TBWA/Paris sagte dem Online-Portal AdAge gegenüber, dass die Kampgane Menschen dazu ermutigen solle, Farben als Erlebnis wahrzunehmen.

Im Gegensatz zu den knalligen Farbtönen in der Werbe-Kampagne wurde eine eher klassische Farbe zur Farbe des Jahres 2020 gekürt: Pantone 19-4052 Classic Blue. Leatrice Eiseman, Executive Director des Pantone Color Institutes, sagte dazu:

We are living in a time that requires trust and faith. It is this kind of constancy and confidence that is expressed by PANTONE 19-4052 Classic Blue, a solid and dependable blue hue we can always rely on.