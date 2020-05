Neue Profiloption bei Instagram: Guides sammelt Posts an einem Ort

Neben IGTV und markiertem Content: Mit Guides kommt eine neue Profilkategorie, in der ausgewählter Content in Sammlungen zusammengefasst wird.

Mit einer neuen Profiloption könnte Instagram Influencern auf der Plattform bald eine Möglichkeit bieten, Produkte aus Partnerschaften neu darzustellen. Die Kategorie „Guides“ soll sich neben dem Feed, IGTV und den markierten Beiträgen befinden. Laut Instagram wird Guides ein Ort für besondere Empfehlungen des Accounts und Tipps sein. Dabei steht der Vertrauensfaktor, den Follower ihren liebsten Instagrammern entgegenbringen, im Vordergrund.

Die ersten Profile nutzen die Funktion bereits. Dabei ist die Auswahl auf Creator und Organisationen beschränkt, die besonders Content zu dem Themen Wohlbefinden und Sicherheit bereitstellen. In Anbetracht der Coronakrise möchte Instagram hier Ressourcen für User bereitstellen, die sich an die Internetgemeinschaft wenden, um Hilfe zu bekommen. In dem Guides-Bereich werden die Posts in einem rechteckigen Format dargestellt, das mehr an die IGTV-Seite als den Feed erinnert.

Kuratierte Content-Sammlung auf Instagram

Für das neue Tab muss ähnlich wie bei IGTV anderer Content erstellt werden. Bei IGTV waren es Videos über einer Minute Länge, jetzt sind es längere Sammelbeiträge. Auf dem Account von @afsnational ist das neue Feature bereits zu sehen. Klickt man auf einen der dort geposteten Beiträge, öffnet Instagram eine neue Seite mit dem Guide, ähnlich wie durch ein Swipe-up ein Shop geöffnet wird. Der Guide fasst jedoch mehrere bereits gepostete Beiträge zu einem zusammen. Der Text scheint ergänzt werden zu müssen. Mit einem Klick auf das Bild in dem Guide gelangen User zu dem Ursprungspost.

Noch ist unklar, ob Creator auch die Posts von anderen Instagrammern in ihren Guide aufnehmen können, um so eine größere Vielfalt an Themen abdecken zu können. Doch Guides scheint einen guten Anreiz zu bieten, den eigenen Content thematisch gezielter aufzubauen. Schließlich gäbe es nun einen Ort, an dem Posts zu einem gemeinsamen Thema gesammelt werden könnten. Auch wenn es zunächst um Gesundheitsempfehlungen gehen soll, ist doch zu vermuten, dass in dem Feature in Zukunft auch Produkte empfohlen werden können. Die Guides können außerdem in Stories geteilt werden. Besonders hervorzuheben ist hier, dass Guides bald auch im Explore Tab angezeigt werden sollen. Dort könnten die Zusammenstellungen eine große Reichweite außerhalb der eigenen Audience erzielen.