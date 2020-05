Großaktionäre zweifeln an Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Facebook

Facebook steht vor einer Entscheidung zwischen Privatsphäre der User und der öffentlichen Sicherheit. Mark Zuckerberg kündigt seit Langem die Einführung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch im Messenger von Facebook und Instagram an. WhatsApp verfügt bereits über die Sicherheitsstufe. Beim jährlichen Aktionärstreffen soll nun darüber abgestimmt werden, die Einführung der Sicherheitsmaßnahme zu verschieben. Die Regierungen mehrerer Länder hatten sich gegen eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausgesprochen, da sie kriminalinvestigative Untersuchungen behindern würde.

Die BBC schätzt es als unwahrscheinlich ein, dass der Maßnahme zugestimmt und die Einführung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verschoben wird. Schließlich halte ihr starker Verfechter, Mark Zuckerberg, die meisten Stimmrechte

As shareholders, we know that privacy is important to a social media company, but it should not come at the expense of unleashing a whole new torrent of virtually undetectable child sexual abuse on Facebook,