Google verkündete, dass ab sofort alle Werbetreibenden mit der neuen Ad-Option Swirl 3D-Anzeigen für Display- und 360-Grad-Video-Kampagnen erstellen können. Nachdem der Suchmaschinenkonzern die Beta-Version über die vergangenen Jahre testete, ist das neue Werbe-Feature nun offiziell und weltweit verfügbar.

Wie in dem von Google geteilten GIF zu sehen ist, können Advertiser mit Swirl interaktive Ads im 3D-Format erstellen. Google erklärt:

Swirl lets consumers engage with a product like it’s right in front of them by allowing them to rotate, zoom and expand the creative in the ad. Swirl ads allow brands to illustrate changes in behavior, new technology performance, unique product features and more.