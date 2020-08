Screenshot Instagram via Search Engine Journal

Facebook tüftelt bereits lange an der Verbindung der Messenger von Facebook und Instagram. Bereits Anfang vergangenen Jahres stand das Cross Messaging über alle Plattformen von Facebook im Raum. Anfang 2020 sollte es so weit sein, doch die globale Pandemie zögerte den Launch hinaus. Jetzt startet die Integration jedoch, denn einige User erhalten ab sofort eine Benachrichtigung beim Öffnen der Instagram App, die die Zusammenführung des Facebook Messengers mit den Instagram Direct Messages ankündigt.

„There’s a New Way to Message on Instagram“,

steht auf dem Pop-up in der Instagram App. User werden dazu aufgefordert, das Update für den Chat zu starten, um die neue Messaging Experience freizuschalten. Sie erhalten jedoch auch die Möglichkeit, das Update abzulehnen. Das Search Engine Journal stellt einen Screenshot des Pop-ups bereit. Dieser zeigt, welche neuen Features mit dem Update einhergehen.

Screenshot Instagram via Search Engine Journal

Dazu gehören neue Farben für die Chats und Reaktionen mit allen Emojis. Außerdem kann für eine Antwort auf eine Nachricht wie bei WhatsApp geswiped werden. Die größte Neuerung ist jedoch, dass User nun mit Nutzenden des Facebook Messengers kommunizieren können – ohne die App zu wechseln. Mit dem Update verändert sich das Design des Postfachs und erinnert in Zukunft deutlich stärker an das des Facebook Messengers. Sogar das Symbol zum Postfach in der oberen rechten Ecke wird durch das des Messengers ausgetauscht.

Noch ist das Update freiwillig

Das Update ist derzeit noch komplett optional und kann durch einen Klick auf „Jetzt nicht“ verhindert werden. Damit werden die erwähnten Design-Elemente und Funktionen nicht freigeschaltet. Doch auch für die User, die sich gegen das Update entscheiden, wird es möglich sein, Nachrichtenanfragen über Facebook zu erhalten. Dies scheint auch zunächst die einzige Richtung zu sein, in der die Kommunikation funktioniert. Facebook User können Instagram Usern schreiben, andersherum wird das Messaging zunächst nicht funktionieren.

Noch wird das Update nicht allen Nutzenden angeboten, doch dies dürfte sich in nächster Zeit ändern. Auch die Integration von WhatsApp steht bisher noch aus. Mark Zuckerberg hatte angegeben, die Infrastruktur der verschiedenen Messaging-Dienste zu verändern, um eine Verbindung über die Plattformen hinaus zu ermöglichen. Dabei sollten alle Nachrichten Ende-zu-Ende verschlüsselt sein.

Die 3 Säulen einer erfolgreichen digitalen B2B-Transformation: Die Entwicklung einer DXP, um auf den Wandel zu reagieren und die Disruption von morgen zu gestalten.

Jetzt kostenlos herunterladen