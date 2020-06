Facebook macht einen erheblichen Schritt in Richtung Journalismus. Denn das soziale Netzwerk launchte nun für alle User in den USA den Facebook News Tab. Der Social-Media-Konzern stellte das Feature bereits im Oktober 2019 vor und testete es zunächst mit einer kleinen User-Gruppe. Dass Facebook einen eigenen News-Bereich bekommt, ist stark umstritten. Einerseits verspricht die Social-Media-Plattform Journalisten und Publishern mit Facebook News mehr Reichweite. Andererseits potenziert der Social-Media-Gigant damit seine Vormachtstellung innerhalb der Digtalbranche.

Zusätzlich zur nationalen Berichterstattung können User in den USA über Facebook News auch lokale Nachrichten abrufen. Um den Nutzenden den perfekten Nachrichten-Mix in dem neuen News-Bereich präsentieren zu können, setzt der Konzern auf eine Mischung aus relevanten journalistischen Inhalten und personalisiertem Content. Auf der Website des Social-Media-Konzerns heißt es hierzu:

We looked at three main factors to help deliver a great news experience on Facebook News: what news outlets show up in the tab, how the news you see is personalized and how we select what goes in Today’s Stories. […] Our research indicates that people on Facebook want a wide variety of news, so we’re working to ensure that we have sufficient content to meet those interests. We’re focused on including four main categories of publishers: general, topical, diverse and local news publishers