Die Mobile Advertising-Plattform Petal Ads von Huawei verspricht Marketern weltweit facettenreiche Targeting-Lösungen, neue Audiences und zeitgemäße Lösungen. Viele davon wurden auf dem OMR Festival 2023 präsentiert. [Anzeige]

Petal Ads (ehemals HUAWEI Ads), branchenführend im Bereich Werbung auf mobilen Geräten, ermutigt Werbetreibende zur Nutzung an die jeweiligen Bedürfnisse angepasster, alle Szenarien abdeckender Werbelösungen direkt auf dem Gerät, um so Zielgruppen im Ausland zu erreichen. Weiterhin soll Werbetreibenden aus Europa der Einstieg in den chinesischen Markt erleichtert werden. In der auf dem diesjährigen OMR Festival von Petal Ads veranstalteten Masterclass mit führenden globalen Marken, in der das Marketing direkt auf dem Gerät als nächster Schritt in der Entwicklung der internationalen Werbung auf mobilen Geräten vorgestellt wurde. Diese ist in China sehr beliebt und breitet sich nun schnell auf die globalen Märkte aus. Jaime Gonzalo, VP Huawei Mobile Services Europe, sagt:

Wir glauben, dass eine alle Szenarien abdeckende Werbelösung direkt auf dem Gerät Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt verbinden wird. Weltweit steht Werbung auf intelligenten Geräten erst am Anfang. Marken, die mit Petal Ads zusammenarbeiten, können sich schon jetzt auf umfassende Lösungen auf internationaler Ebene freuen.

Auf der OMR Stage wurde Petal Ads einer breiten Masse interessierter Besucher:innen vorgestellt, © HUAWEI

Die Zukunft der Werbung auf mobilen Geräten

Marketing direkt auf dem Gerät, auch bekannt als Werbung auf intelligenten Geräten, ist ein nutzer:innenzentrierter und vernetzter Advertising-as-a-Service (AaaS)-Mechanismus. Es stellt den Kontakt zu Kund:innen in Echtzeit her und erreicht so effektiv Zielgruppen auf der ganzen Welt. Durch einen multimodalen Ansatz mit Sprache, Bildern, virtueller oder gemischter Realität und szenariobasiertem Design wird ein noch intensiveres Nutzer:innenerlebnis geschaffen, das zu besseren Entscheidungen führt. Ermöglicht wird dies durch die hocheffiziente und direkte Kombination der Software mit den mobilen Diensten von Huawei (HMS) und der Hardware der Huawei-Geräte, den Daten von Petal Ads sowie der größten Nutzer:innenbasis in China. Die Technologie entwickelt sich sehr schnell, es entstehen neue Möglichkeiten auf dem Werbemarkt, und dies schafft neue Möglichkeiten für das Marketing direkt auf dem Gerät.

Mit mehr als einer Milliarde Geräten auf dem Markt ist Petal Ads gut positioniert, um Marketing direkt auf dem Gerät auf globaler Ebene umzusetzen. Als Teil der mobilen Dienste von Huawei (Huawei Mobile Services, HMS) profitiert Petal Ads von dem Wissen, dem Ruf und der Erfahrung eines weltweit führenden Unternehmens in der Technologiebranche, der auf mehr als zwei Jahrzehnte zurückblicken kann. Die Plattform stützt sich auch auf die weite Verbreitung von Huawei-Geräten in China mit einer aktiven Nutzer:innenbasis, die 25 Prozent Marktanteil entspricht und das Unternehmen somit als Marktführer:in etabliert. Dies ermöglicht es der Plattform, Huaweis globale und qualitativ hochwertige Zielgruppen zu erreichen, darunter mehr als 60 Millionen Reisende mit chinesischer Staatsbürgerschaft. Dadurch können Werbetreibende sowohl den internationalen als auch den chinesischen Markt erreichen.

Huawei nutzt auf seinen Geräten bereits effektiv KI-Funktionen. Das Unternehmen verfügt über das Wissen und die Erfahrung, um die Bedürfnisse seiner Kund:innen genau zu kennen und gleichzeitig die höchsten EU-Datenschutzstandards zu gewährleisten. Dies wiederum ermöglicht es Petal Ads, genaue und umfassende Erkenntnisse über das Nutzer:innenverhalten zu gewinnen. Anhand dieser Daten schafft Petal Ads Werbemöglichkeiten, die über Smartphones hinausgehen und es den Usern ermöglichen, mehrere Geräte in unterschiedlichen Szenarien im gesamten Ökosystem zu verwenden.

Zusätzlich zu den hauseigenen HMS -Diensten verbindet Petal Ads Drittanbieter:innen und entwickelt so eine DMP-Lösung (Data Management Platform), die es Werbetreibenden ermöglicht, Android-Nutzer:innen über die Plattformen von Huawei hinaus in Echtzeit zu erreichen. Elvin Altun Noyan, Country Director Germany bei der Mobile Marketing Association, meint:

Werbung direkt auf dem Gerät wird für das Marketing auf mobilen Geräten immer relevanter. Da die Zukunft der Werbung weiterhin von Daten bestimmt wird, wächst das Bewusstsein für die Bedeutung von Plattformen, die es den Nutzern ermöglichen, durch effektive, personalisierte und sichere Werbelösungen bessere Entscheidungen zu treffen.

Petal Ads öffnet die Tür zu internationalen Märkten

Petal Ads ist sich bewusst, dass sich die internationale Werbung auf mobilen Geräten noch in einem relativ frühen Entwicklungsstadium befindet und dass es nur wenige zuverlässige Anbieter gibt, die Werbetreibenden eine umfassende globale Lösung anbieten können. Es handelt sich um ein unerschlossenes Marktsegment, das gegen makroökonomische Trends resistent ist. Petal Ads sieht dies als Chance, Werbetreibenden dabei zu helfen, sich global zu vernetzen und verschiedene Regionen, einschließlich China, miteinander zu verbinden.

Huawei prognostiziert außerdem, dass bis 2030 weltweit mehr als 200 Milliarden Verbindungen hergestellt werden, die mehr als ein Yottabyte (eine Billion Terabyte) an Daten erzeugen. Dies bedeutet, dass in den nächsten sieben Jahren noch mehr Daten anfallen werden, mithilfe derer sich Nutzer:innenbedürfnisse besser verstehen und Konnektivitätssteigerungen realisieren lassen.

Mit einer lokalen Präsenz in den meisten regionalen Märkten bietet Petal Ads Werbetreibenden die Möglichkeit, internationale Märkte, einschließlich China, zu erschließen. Im Rahmen der Plattform werden Werbetreibenden maßgeschneiderte Initiativen angeboten, die von wichtigen Geschäftsereignissen oder saisonalen oder regionalen Aktionen profitieren, wie zum Beispiel Weihnachten, Black Friday, Valentinstag und seit kurzem auch Ramadan.

Unternehmen, die ihr Geschäft mit chinesischen Verbraucher:innen ausbauen möchten, profitieren von der großen Reichweite von Petal Ads auf Huawei-Geräten in China, wodurch eine beträchtliche Anzahl relevanter User angesprochen und was die Plattform zur führenden Werbeplattform in China macht. Mit dem größten Marktanteil an aktiven Nutzer:innen (25 Prozent) und an faltbaren Geräten (47,4 Prozent) in China hat Huawei Unternehmen, die in den chinesischen Markt eintreten oder reisende chinesische oder grenzüberschreitende Kund:innen in der EU erreichen wollen, einiges zu bieten.

Petal Ads plant außerdem, seine „Global Business Growth Ads Suite“ zu erweitern, um Premium-Markenpartner:innen weiter an ihre Bedürfnisse angepasste Werbeerlebnis zu bieten. Dazu gehören mehr Medienplätze, Markenkooperationen und lokale Marktberatung, insbesondere in China. Um sicherzustellen, dass die Partner:innen ihre Geschäftswachstumsziele erreichen, ist Petal Ads bestrebt, sowohl Marken als auch einzelne Aktionen zu unterstützen.

Als Gerätehersteller und Plattform für Werbung auf mobilen Geräten sind wir in der einzigartigen Lage, maßgeschneiderte und segmentierte Lösungen anzubieten, die den spezifischen Bedürfnissen unserer globalen Kunden entsprechen. Wir laden Marken und Agenturen in Europa ein, mit Petal Ads zusammenzuarbeiten, um effektive und ansprechende Aktionen zu entwickeln, die Zielgruppen in China und im Ausland erreichen,

schließt Jaime Gonzalo.

Petal Ads wächst weiter bemerkenswert

Petal Ads ist seit seiner Markteinführung im Jahr 2020 kontinuierlich gewachsen und ermöglicht Publishern, Werbetreibenden und Vermarkter:innen, ihr Geschäft auszubauen und mehr Kund:innen zu erreichen. Im vergangenen Jahr hat sich das Werbenetzwerk der Plattform verneunfacht und das Publisher-Netzwerk vervierfacht und erreicht weltweit mehr als 730 Millionen monatlich aktive Nutzer:innen. Die Plattform setzt außerdem auf eine starke Datenmanagement-Strategie und User Tagging, die eine effektive Segmentierung der Zielgruppe ermöglichen und wertvolle Erkenntnisse liefern.

Petal Ads ist in über 170 Ländern und Regionen verfügbar und arbeitet im Rahmen seines Partner:innenprogramms mit über 60 zertifizierten Agenturen und Marken weltweit zusammen, darunter Avow, MMA und El Corte Ingles.

Diese eng mit dem Untermehmen verbundenen Partner:innen teilten in der Masterclass auf dem OMR Festival mit den Anwesenden wertvolle Trends und Erkenntnisse und tauschten ihr Wissen mit globalen Marken aus, um die Branche als Ganzes voranzubringen. Die Masterclass kann hier angesehen werden.