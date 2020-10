Ein neues Enterprise-Resource-Planning-System zu finden, ist für kleine und mittlere Unternehmen nicht immer einfach. Das Whitepaper von Dontenwill zeigt dir anhand einer übersichtlichen Checkliste, worauf du für dein Business achten musst. [Anzeige]

Den richtigen ERP-Anbieter zu finden, der auf die Bedürfnisse eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens (KMU) zugeschnitten ist, kann sich als ein zeitaufwendiges Unterfangen gestalten. Denn Businesses müssen nicht nur ihre eigenen Anforderungen an das System im Hinterkopf behalten, auch muss die große Menge der Angebote sowie die Komplexität der Software-Produkte durchdrungen werden. Die Auswahl eines ERP-Systems darf dabei nicht leichtfertig getroffen werden. Denn dieses hat Auswirkungen auf den Arbeitsalltag der gesamten Belegschaft und erfordert meist einen hohen Grad an Teamwork, um das neue System neben dem Tagesgeschäft – wie in KMU üblich – einzuführen.

Hört sich nach einer komplizierten und langwierigen Angelegenheit an? Glücklicherweise kann das kostenlose Whitepaper „Das richtige ERP-System finden: Auf diese 4 Punkte sollten Sie achten“ von der Dontenwill AG Abhilfe schaffen. In vier anschaulichen Unterkapiteln erklären die Branchenexperten Martin Steffel und Clemens Maier, worauf es bei der Auswahl eines ERP-Systems ankommt.

Die Checkliste für dein neues ERP-System

In dem Whitepaper findest du neben drei (unbequemen) Wahrheiten über die Einführung eines neuen ERP-Systems – die ERP-Wollmilchsau gibt es leider auch hier nicht – auch vier Unterkapitel, in denen anschaulich erklärt wird, worauf du als Unternehmen bei der Auswahl eines neuen Anbieters achten musst. Dabei wird auf die Flexibilität eines Systems, die einfache Integration bestehender Prozesse, die Betreuung der Implementierung sowie branchenspezifische Lösungen eingegangen. Außerdem findest du am Ende des Whitepapers eine übersichtliche Checkliste, mit der die Auswahl des richtigen Anbieters garantiert gelingt. Sichere dir jetzt exklusives Expertenwissen, damit dein Business nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen kann.

