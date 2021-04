Für alle, die WhatsApp überwiegend am Computer benutzen, hat der Messenger-Dienst nun einige Funktionen ergänzt, die den Umgang deutlich vereinfachen können. Wir zeigen dir die praktischsten Tastenkombinationen.

Viele WhatsApp User nutzen regelmäßig auch die Desktopversion der App. Dabei tun sich Fronten zwischen den Usern der offiziellen Desktop-App für Mac oder PC und der simplen jeweiligen Browser-Version auf. Diese könnten sich jedoch verkleinern, denn WhatsApp verkündete über Twitter, dass ein Feature, das zuvor nur in der Desktop-App verfügbar war, nun auch im Browser angewandt werden kann. In dem Tweet veröffentlichte WhatsApp eine Liste aller funktionierenden Tastenkombinationen, mit denen sich der Messenger-Dienst am Computer noch schneller bedienen lässt.

Zeit sparen mit Shortcuts auf WhatsApp

Tastenkombinationen wie Strg+C oder Strg+V sind für die meisten von uns bereits in Fleisch und Blut übergegangen. Und sie erleichtern die tägliche Arbeit am Computer ungemein. Denn wer hier viel unterwegs ist, kann mit sinnvollen Tastenkombinationen viel Zeit sparen. Auf WhatsApp kann dies zwar auch für Privat-Nutzer:innen relevant sein, doch besonders für Businesses, die auch über WhatsApp für Kund:innen erreichbar sind, können die Shortcuts viel Zeit einsparen. Je nach Endgerät unterscheiden sich die Tastenkombinationen für WhatsApp etwas, such dir einfach die passenden für dich heraus.

© WhatsApp

© WhatsApp

© WhatsApp

© WhatsApp