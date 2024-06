Erfahre, wie du die Kommunikation in deinem Unternehmen revolutionieren kannst! Melde dich jetzt zum kostenfreien On-Demand-Webinar von movingimage an und entdecke die Vorteile der Videokommunikation. [Anzeige]

Wusstest du, dass Arbeitnehmer:innen täglich im Durchschnitt mehr als 120 E-Mails erhalten? Neben internen Chats, Kollaborations-Tools und Ticketsystemen erweist sich textbasierte Kommunikation oft als ineffektiv, besonders in internationalen und hybriden Arbeitsumgebungen. Wie kann die Kommunikation im Unternehmen verbessert werden? Die Lösung ist einfach: Setze auf eine unkomplizierte Methode, die echte Bottom-up-Interaktionen fördert und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl schafft.

Warum Videos die Zukunft der internen Kommunikation sind

Ewig lange Texte, die langweilen, waren gestern! Mit Videos kannst du deine Mitarbeiter:innen auf eine ansprechende und effiziente Weise erreichen. Die Idee, Mitarbeitende per Video anzusprechen, ist nicht neu, aber häufig werden dafür externe Videoportale genutzt. Diese bringen jedoch oft Aufwand mit sich: Neue Accounts, neue Passwörter und kein direkter Zugriff auf relevante Videos.

Die Lösung? Eine Integration von Videos direkt in dein bestehendes Intranet – und genau hier kommt movingimage ins Spiel. Mit der movingimage-Integration können Videos mühelos in deine Unternehmenskommunikation eingebunden werden und so die Employee Experience verbessern.

Was dich im Webinar erwartet

In dem On-Demand-Webinar von movingimage zeigen dir die Expert:innen Noknoi Fischer und Jonas Gellhaus, wie du ein internes Videoportal effektiv einrichtest und welche Vorteile es bietet. Lerne praktische Tipps und wichtige Aspekte zur erfolgreichen Einrichtung eines internen Videoportals kennen und lass dich von faszinierenden Produkteinblicken inspirieren. Im Webinar erhältst du:

Praktische Tipps zur erfolgreichen Einrichtung eines internen Videoportals und wichtige Aspekte, die zu beachten sind

Anregungen für effektive Videoformate in der internen Kommunikation

Faszinierende Produkteinblicke aus erster Hand

