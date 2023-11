Entdecke die Marketing Tools, mit denen wir jeden Tag arbeiten. Damit unterstützen wir dein effizientes Digital Marketing!

Wir dachten, es würde dich vielleicht interessieren, welche Tools wir in unseren Teams von OnlineMarketing.de und Digital Bash nutzen. Deshalb haben wir diese mal aufgelistet. Diese Tools nutzen wir nahezu täglich für unsere Aufgaben und Projekte. Eventuell findest du hier das ein oder andere Tool, das auch dich zukünftig im Arbeitsalltag unterstützen und einen Mehrwert bieten kann.

Für einige Tools konnten wir Black Friday-Angebote finden, die du vielleicht nutzen möchtest.

Tools für SEO und Website-Analyse

Für diejenigen unter euch, die das Ranking-Spiel genauso ernst nehmen wie wir: Hier sind die Tools, die uns helfen, die SERPs zu erobern und unseren Traffic zu analysieren.

Semrush Semrush nutzen wir intensiv für SEO, Mitbewerbe:innenranalyse und Keywor-Recherche. Es ermöglicht uns, unsere Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu optimieren und Einblicke in die Strategien anderer Webseiten zu gewinnen.



Pagerangers Auch Pagerangers hilft uns, Einblicke in die Performance unserer Websites unter anderem bei Google zu erhalten. Wir nutzen es als Ergänzung zu Semrush, jedoch ist es auch für sich ein starkes Tool. Auch für kleinere Projekte lohnt es sich und ist preislich zudem sehr attraktiv.



Google Analytics 4 Für die Messung unserer Besucher:innenzahlen setzen wir auf Google Analytics 4. Es bietet uns wertvolle Daten zur Nutzerinteraktion und hilft uns, unsere Website und Marketingstrategien anzupassen. Die tiefgehenden Analysen sind für uns unverzichtbar, um die Bedürfnisse unserer User:innen zu verstehen.

Marketing-Automatisierung, CRM und Kommunikation

Ob es darum geht, Leads zu generieren, Kund:innen zu binden oder einfach nur unser Team auf dem Laufenden zu halten – diese Tools sorgen dafür, dass unsere Marketingmaschinerie wie geschmiert läuft.

Brevo Brevo ist unser Go-to-Tool für E-Mail-Kampagnen, Newsletter und Automatisierungen. Es ermöglicht uns, zielgerichtete und personalisierte Marketingstrategien zu entwickeln, um unsere Kund:innen optimal anzusprechen. Mit dem Black Friday vor der Tür könnten wir von tollen Rabatten profitieren.



Pipedrive Pipedrive ist unsere Vertriebs-CRM und intelligente Umsatzplattform, die das Wachstum kleiner Unternehmen mit leicht nutzbaren und effektiven Tools unterstützt. Es hilft uns, unseren Vertriebsprozess zu optimieren und unsere Kundenbeziehungen effizient zu verwalten.



Tawk Tawk ist unser Chat-Programm auf digitalbash.de, das uns ermöglicht, schnell und unkompliziert mit unseren Usern in Kontakt zu treten. Es ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Kund:innenservices und fördert die direkte Kommunikation.

CleverPush CleverPush setzen wir ein, um Push-Benachrichtigungen auf onlinemarketing.de und digitalbash.de zu versenden. Es hilft uns, unsere Nutzer:innen über die neuesten Inhalte und Angebote zu informieren.

Slack Slack ist unser internes Kommunikationstool. Es ermöglicht eine schnelle und effiziente Kommunikation im Team und hält alle auf dem Laufenden. Die verschiedenen Kanäle und Funktionen machen es zu einem unverzichtbaren Tool für unseren täglichen Workflow.

Content-Erstellung und Management

Content is King – und diese Tools sind unsere treuen Ritter. Seht, womit wir unsere Inhalte erstellen, verwalten und organisieren, um dich stets mit frischem und relevantem Content zu versorgen.

Canva Canva nutzen wir, um schnell und effizient Grafiken zu erstellen. Es ist besonders nützlich für die Gestaltung von Social Media Posts, Präsentationen und anderen visuellen Inhalten. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach super!

Adobe Creative Cloud Außerdem nutzen wir auch die Adobe Creative Cloud. Sie bietet uns ein breites Spektrum an professionellen Tools für die Erstellung hochwertiger Grafiken, Videos und mehr.

Notion Notion ist das Herzstück unserer Redaktion. Hier organisieren wir alles, von der Planung bis zur Umsetzung unserer Inhalte. Es bietet uns die Flexibilität und die Tools, die wir für eine effiziente Redaktionsarbeit benötigen.

Acast Über Acast hosten wir unseren Digital Bash Podcast. Die Plattform bietet uns die nötigen Tools, um unseren Podcast zu veröffentlichen und ein Publikum aufzubauen.

Fiverr Fiverr nutzen wir, um schnell und unkompliziert Dienstleister:innen für kleinere Testprojekte zu finden. Es bietet uns Zugang zu einer breiten Palette an Talenten und Services auf Freelancer-Basis.

Google Docs Google Docs ist unser Standard für das Erstellen und Teilen von Dokumenten, Tabellen und mehr. Es ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit und ist für uns unverzichtbar, um Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten.

Datenschutz und Compliance

Datenschutz ist kein Witz. Hier sind die Tools, die uns dabei unterstützten, dass wir und ihr auf der sicheren Seite seid, wenn es um Cookies und Datenschutzbestimmungen geht.

Borlabs Borlabs ist unser Cookie-Banner-Tool, um den Datenschutz auf einigen unserer Websites einzuhalten. Es sorgt dafür, dass wir den DSGVO-Richtlinien gerecht werden und gleichzeitig unsere User nicht überfordern.

Usercentrics Ähnlich wie Borlabs verwenden wir Usercentrics für das Management von Cookie-Bannern auf onlinemarketing.de und digitalbash.de. Es hilft uns, die Einwilligung unserer Nutzer:innen effizient und rechtskonform zu verwalten.

Dataguard Dies ist nicht wirklich ein Tool, sondern eher eine Kombination aus Dienstleister und Tool-Anbieter:innen. DataGuard bietet Datenschutz, Informationssicherheit und Compliance Tools als Cloud-Service für kleine und mittelständische Unternehmen. Es hilft dabei, die Datennutzung zu analysieren und unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung von Datenschutzstandards wie GDPR oder ISO 27001.

Event und Projekt-Management

Von der Planung bis zur Durchführung – diese Tools helfen uns, unsere Projekte, Kampagnen und Digital Bash Events ohne Schluckauf zu managen.

Trello Trello ist unser Tool zur Organisation von Projekten, Kampagnen und Events. Es ermöglicht uns, Aufgaben zu verwalten und den Fortschritt unserer verschiedenen Projekte übersichtlich zu tracken.

Zoom Unsere Digital Bash Events veranstalten wir über Zoom. Es bietet uns eine stabile und zuverlässige Plattform für virtuelle Veranstaltungen und ermöglicht es uns, ein breites Publikum zu erreichen.

Weitere essentielle Tools

Und zu guter Letzt folgt hier ein Blick auf einige weitere unverzichtbare Tools, die uns täglich begleiten und für den reibungslosen Betrieb unserer Plattformen sorgen.

Udemy Udemy nutzen wir teilweise zur Fortbildung unserer Teams. Die Plattform bietet eine Vielzahl an Kursen, die es uns ermöglichen, unsere Fähigkeiten punktuell weiterzuentwickeln.

Calendly Calendly nutzen wir für die Terminvereinbarung. Es vereinfacht den Prozess der Terminfindung sowohl intern als auch mit externen Partner:innen und Kund:innen.

Image Color Picker Der Image Color Picker ist ein einfaches, aber mächtiges Tool, um Farben aus jeglichen Bildern zu extrahieren. Wir verwenden es, um sicherzustellen, dass unsere Grafiken und Designs ein konsistentes Farbschema aufweisen.



Meta Werbeanzeigenmanager Für die Schaltung unserer Anzeigen auf Facebook und Instagram nutzen wir den Meta Werbeanzeigenmanager. Es ermöglicht uns, unsere Kampagnen zielgerichtet zu steuern und zu optimieren.

Dropbox Dropbox ist unsere Lösung für Cloud-Speicher und Datei-Management. Wir nutzen es, um Dokumente und Daten sicher zu speichern und mit unserem Team zu teilen.

MS Office MS Office darf in unserem Toolset nicht fehlen. Mit Word, Excel und PowerPoint decken wir all unsere Büro- und Präsentationsbedürfnisse ab.

Wir hoffen wir konnten dich mit dem einen oder anderen Tool inspirieren. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, wie diese Tools in der Praxis funktionieren und dein Marketing verbessern können, ist es an der Zeit, sie selbst auszuprobieren. Ob du deine SEO-Strategie verfeinern, deine Kommunikationswege optimieren oder einfach nur deine Projekte besser managen möchtest – mit diesen Supportern bist du bestens ausgerüstet, um deine Ziele zu erreichen. Lass uns wissen, welche Tools du bereits nutzt oder welche du in Betracht ziehst – wir sind gespannt auf deinen Tech Stack!

