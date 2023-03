Verified Mark Certificates (VMC) sind Markenzertifikate, die auf den ersten Blick das Vertrauen und die Performance deiner E-Mails steigern. Für E-Commerce-Firmen und Unternehmen mit umworbenem Branding sind sie ein Must-have, dessen Einrichtung gar nicht kompliziert sein muss. [Anzeige]

Auf den ersten Blick mehr Aufmerksamkeit bekommen, höhere Öffnungsraten (Opening Rates) auf Newsletter erhalten und die Performance deiner Online-Kampagnen erhöhen? Das klingt zunächst wie ein kleiner Traum, ist aber mit Verified Mark Certificates möglich. Kein Wunder, dass viele Branchengrößen und eingetragene Marken damit arbeiten. Auch du solltest die Technologie im Online-Marketing-Werkzeugkasten parat haben.

Was sind Verified Mark Certificates?

Es handelt sich dabei um ein digitales Zertifikat, das dein Unternehmenslogo als Absender:innensymbol in E-Mail-Postfächern anzeigt. Phishing und Spam werden hierdurch nachhaltig und direkt reduziert, da Fake Mails in der Folge wenig erfolgreich sind. Über E-Mail Clients wie Gmail und Apple Mail erscheinen die Logos dann sehr prominent. Folglich steigert sich dadurch auch bei Endkund:innen das Vertrauen und die Bereitschaft, eine E-Mail zu öffnen.

VMCs – dein Branding direkt im Postfach

Kaum ein Investment für Unternehmen mit E-Mail Marketing, Newslettern und Kontakt zu Endkund:innen per Mail wirkt sich so stark auf deine Brand aus wie ein Verified Mark Certificate . Dessen Einführung ist dabei gar nicht schwer mit der Wahl des richtigen Providers.

Internet Service Provider wie InterNetX führen das Produkt und beraten Marken und Unternehmen zu Themen rund um Cybersecurity. Gerade in Branchen wie E-Commerce, dem Versandhandel, Banking, Retail oder Online Startups mit hohem Bedarf an digitaler Sichtbarkeit ist der Einsatz sehr zielführend. Und so profitieren Brands von VMCs.

· Erhöhte Performance: Mail-Öffnungsraten steigern sich um bis zu zehn Prozent

· Sicherheit: NachhaltigerEindruck von sicherem Datentransfer bei Kund:innen

· Vertrautheit: Die Absender:innen von Mailings erhalten direkt mehr Vertrauen

· Brand Experience: Vollendung und Konsistenz des Markenerlebnisses

· Customer Engagement: Höhere Bereitschaft des Users, mit Mails und damit mit deiner Marke und deinem Produkt zu interagieren

So einfach geht’s

So weit zum Basiswissen. Wie setzen Brand oder E-Commerce Manager dies aber in der Praxis um? Zunächst musst du „DMARC-konform werden“. Dabei gilt es, den Status deiner Domain zu prüfen und dich für einen DMARC-Eintrag mit „p=quarantine“ oder „p=reject“ zu qualifizieren. DMARC steht dabei für „Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance“, ein Standard, der von Microsoft, Google, PayPal und Yahoo ins Leben gerufen wurde. Weitere Informationen zu DMARC findest du hier.

InterNetX berät Business-Kund:innen ausführlich hinsichtlich der Implementierung von VMCs. Anschließend muss die Bildmarke bereitgestellt, das Logo formatiert und ein VMC erworben werden. Beim Unternehmen InterNetX kann die Logoanzeige auch sogleich getestet werden, was einen großen Pluspunkt bietet.

Fazit: So bringen VMCs dein Branding aufs nächste Level

Verified-Mark-Zertifikate sollten zum Standardrepertoire deines Unternehmens gehören, sofern du mit E-Mail Marketing und Newslettern arbeitest sowie deine Brand schützen und bewahren möchtest. Die Vorteile gehen über das Branding hinaus und nehmen positiven Einfluss auf die Performance deiner Kampagnen. Mit einem Internet Provider wie InterNetX ist die Einführung von VMCs sehr leicht geworden.

