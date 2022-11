Newsletter sind ein Must-have im Marketing-Mix. Doch damit du mit ihnen Erfolg hast, gilt es, verschiedene Aspekte zu optimieren – vom A/B Testing über CTA Buttons bis hin zum Layout. Darüber hinaus sind auch rechtliche Fragen von Belang. rapidmail unterstützt dich dabei, mit wenigen Klicks die passenden Mailings für diverse Zielgruppen zu entwickeln. [Anzeige]

Trends im Marketing gibt es wie Sand am Meer und nicht alle sind gekommen, um zu bleiben. Einer jedoch hat sich längst als unverzichtbares Must-have etabliert: Newsletter Marketing. Ein Grund dafür ist, dass professionelle Newsletter gleich mehrere Ziele gleichzeitig erreichen: Sie steigern die Bekanntheit, fördern die Kund:innenbindung und tragen maßgeblich zum Umsatzwachstum bei, wie auch eine aktuelle Studie von United Internet Media belegt. Die Zahlen zeigen, dass mehr als ein Drittel der Befragten bereits aus einem Mailing heraus Einkäufe getätigt hat. Weitere Vorteile von Newsletter Marketing gegenüber anderen Direktmarketing-Kampagnen sind: E-Mails, die aktiv selbst abonniert wurden, haben einen hohen Akzeptanzwert. Gleichzeitig halten sich die Kosten im Vergleich zu anderen Werbemaßnahmen in Grenzen und sind jederzeit skalierbar, was Newsletter für Unternehmen jeder Größe relevant macht. Die Newsletter Software von rapidmail unterstützt hierfür bei der schnellen und unkomplizierten Umsetzung.

Mit wenigen Klicks die ersten Schritte meistern

Du möchtest deinen eigenen Newsletter versenden, hast jedoch keine Marketing-, Design- oder Programmierkenntnisse? Kein Problem. rapidmail setzt bei der Newsletter-Erstellung bewusst auf den Weniger-ist-mehr-Ansatz und konzentriert sich auf die wirklich wichtigen Funktionen. Daher ist die Erstellung des Mailings denkbar simpel und intuitiv, tiefgehende Vorkenntnisse werden nicht benötigt. Mit wenigen Klicks im Drag-and-Drop-Editor wird der Newsletter erstellt, wobei auch aus mehreren Templates gewählt werden kann.

Ein besonderes Highlight: Dank des rapidmail-1-Klick-Designs können Elemente und ganze Templates mit dem eigenen Unternehmensdesign erstellt werden – alles, was man dafür braucht, ist die Website URL. Farben, Schriftarten, Logos und sogar Social Links werden automatisch auf der Website erkannt und für das Newsletter-Design übernommen. Das spart jede Menge Zeit, die man stattdessen in die Erstellung der Inhalte investieren kann.

Die rapidmail Newsletter Software, © rapidmail

Alle weiteren Schritte gelingen ebenfalls einfach und unkompliziert: Der Versand kann exakt terminiert und somit im Voraus geplant werden, Automatisierungs-, Segmentierungs- und Personalisierungsoptionen sowie A/B-Tests lassen sich ohne Marketing-Kenntnisse einstellen.

Natürlich kommt auch die Erfolgsmessung nicht zu kurz: Alle Daten können nach erfolgreichem Versand auf Knopfdruck ausgewertet werden. Mithilfe der in Echtzeit zur Verfügung stehenden KPIs wie Öffnungsraten, Abmeldungen, Klicks oder Bounces werden die Newsletter systematisch optimiert.

Sobald hier Fragen auftauchen, steht den Nutzer:innen stets ein deutschsprachiges Support Team zur Seite. Das Team versteht sich dabei nicht als klassischer Kund:innen-Support, sondern vielmehr als strategische:r Partner:in: rapidmail steht seiner Kundschaft nicht nur bei den Themen rund um die Newsletter-Erstellung mit Tipps und Tricks beiseite, sondern nimmt sich auch Zeit, ausführlich auf individuelle Fragen einzugehen, um so die bestmöglichen Resultate zu erzielen.

Immer auf dem neuesten Stand – auch in Rechtsfragen

Ein Themengebiet, das speziell in Deutschland immer wieder Fragen aufwirft, ist die Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO. Denn wenn beim Umgang mit Kund:innendaten die rechtlichen Vorgaben nicht eingehalten werden, drohen im Ernstfall hohe Bußgelder. Die Sorge, wichtige Vorschriften wie beispielsweise das Double-Opt-in-Verfahren für die Anmeldung zum Newsletter zu vergessen oder hoch sensible Daten an potenziell unsicheren Speicherorten aufzubewahren, treibt viele Unternehmen um. Der Schutz der persönlichen Daten und die Einhaltung der Vorschriften hat für rapidmail daher oberste Priorität. Alle Server stehen daher auch auf deutschem Boden. Zudem hat sich rapidmail mit dem 360-Grad-Datenschutzexperten Keyed juristische Unterstützung mit ins Boot geholt. So ist sichergestellt, dass alle Einstellungen und Abläufe jederzeit auf aktuellem Stand und rechtlich absolut wasserdicht sind.

Dank der benutzer:innenfreundlichen Anwendung, die einen Einsatz ohne Vorkenntnisse garantiert, dem großen Layout-Portfolio, der Möglichkeit, mit nur einem Klick die eigene CI zu importieren sowie garantierter Daten- und Rechtssicherheit, können sich E-Mail Marketer mit rapidmail nun vollkommen auf ihre Inhalte konzentrieren und im Newsletter Marketing richtig durchstarten.