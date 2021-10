Erstelle professionelle Mailings und Newsletter, die zeitgemäß Conversions pushen. Die Inxmail New Xperience verspricht kreative Mailings und Newsletter, die sich einfach, schnell und erfolgreich umsetzen lassen. [Anzeige]

E-Mail Marketing ist ein wichtiger Bestandteil jeder Multi-Channel-Strategie – ob personalisierte Newsletter, Transaktions-Mails oder automatisierte Kampagnen. Mit ein paar Tipps und der passenden, innovativen Software kannst du deinen Umsatz durch ansprechende Mailings deutlich steigern. Wusstest du zum Beispiel, dass das schnellere Laden von Bildern einen entscheidenden Einfluss auf die Conversions hat? Heute erfährst du, wie du professionelle Mailings erstellst, die nicht nur gut aussehen, sondern auch erfolgreich sind. Falls du einen tieferen Einblick ins Thema „Ansprechendes Newsletter-Design“ bekommen möchtest, lade hier gerne das kostenlose Inxmail Whitepaper herunter. Es beinhaltet 20 Seiten mit Tipps rund um die Newsletter-Gestaltung.

Was macht ein Mailing zum echten Hingucker? Das kostenlose Whitepaper von Inxmail gibt Tipps, die sich direkt in der Praxis umsetzen lassen. © Inxmail

Mailings, die ansprechen

Das Schlüsselwort für erfolgreiches E-Mail Marketing lautet „Personalisierung“: Je individueller ein Mailing auf Empfänger:innen zugeschnitten ist, desto höher ist die Chance, dass die E-Mail tatsächlich geöffnet wird. Eine geöffnete E-Mail wiederum erhöht die Chance, dass das Leitmedium besucht wird und dadurch letztlich der Umsatz steigt. Dabei steigert jeder Klick den Erfolg einer Kampagne. Allerdings benötigst du dazu auch eine E-Mail Marketing Software, die solche Personalisierungen ermöglicht – genau deshalb hat Inxmail mit über 20 Jahren Erfahrung eine neue Produktwelt entwickelt: Inxmail New Xperience verspricht E-Mail Marketing der nächsten Generation.

Im Mittelpunkt der neuen Software steht das Newsletter-Redaktionsteam. Denn Inxmail New Xperience bringt alles mit, was ein:e Content-Redakteur:in in der heutigen Zeit benötigt: Eine webbasierte Software-Lösung, mit der sich innerhalb kürzester Zeit so gut wie jedes Newsletter-Design einfach und flexibel erstellen lässt. Geschwindigkeit, intuitive Bedienung, eine sichere Mailing-Zustellung und viele Möglichkeiten der automatisierten Personalisierung machen das E-Mail Marketing noch erfolgreicher.

Schneller Redaktionsprozess: Kreative Mailings in kürzester Zeit

Wie heißt es so treffend: Zeit ist Geld. Deshalb ist Inxmail New Xperience auf Geschwindigkeit und Effektivität ausgerichtet. Dank der modularen Stylesets und Container-Funktionen sowie der durchgängigen Drag-and-Drop-Bedienung lassen sich Mailings im Handumdrehen erstellen. Die integrierte Bildbearbeitung wiederum sorgt für effiziente Abläufe: Ein Bild passt nicht wie gewünscht in den Newsletter und muss nachträglich bearbeitet werden? Kein Problem – in Inxmail New Xperience lassen sich Grafiken an Ort und Stelle pixelgenau nachbessern. Zur Auslieferung von Bildern nutzt Inxmail eines der weltbesten Content Delivery Networks. Mailings werden so rund 20 Prozent schneller auf den Geräten der Empfänger:innen geladen (Quelle: Deloitte Digital Study). Und das macht sich später im Umsatz bemerkbar: Unternehmen können sich über 8,4 Prozent mehr Conversions (Quelle: wie oben) freuen.

Diese Features begeistern auch die Mildenberger Verlag GmbH, langjährige:r Kund:in bei Inxmail. Das sagt Matthias Kienzle, der im Online Marketing bei Mildenberger Verlag arbeitet:

Mit Inxmail New Xperience wird Inxmail nicht nur webbasiert, sondern auch um einen mächtigen Drag-and-Drop-Editor erweitert. Vor allem das neue Container-System ist eine super Erleichterung bei der Erstellung von Mailings. Somit lassen sich verschiedene Layouts und Bausteine vordefinieren, die immer wieder verwendet und lediglich noch befüllt werden müssen.

Die Mailing-Redaktion in Inxmail New Xperience erfolgt schnell und flexibel. © Inxmail

Klasse Services und Integrationen: Eine Lösung für alles

Eine passende E-Mail-Marketing-Lösung hört jedoch nicht bei der Software auf. Wenn du Fragen zum Produkt hast oder vor technischen Herausforderungen stehst, ist ein erstklassiger Service genauso wichtig wie die eigentliche Versandtechnologie. Auch hier kann Inxmail durch die eigene Expertise überzeugen. Persönlicher Kontakt, zahlreiche Service- und Beratungspakete sowie ein ausgezeichneter technischer Support gehören für Inxmail zum Lösungspaket dazu. So lassen sich Herausforderungen, wie beispielsweise die Automatisierung von Prozessen, effizient meistern.

Damit das Redaktionsteam das gesamte Potenzial der eigenen Systemlandschaft nutzen kann, ist Inxmail New Xperience besonders anpassungsfähig und flexibel. Die Software lässt sich als intuitiver E-Mail Editor problemlos in Anwendungen wie Salesforce Sales Cloud oder DYMATRIX DynaCampaign integrieren. Auch Content aus anderen Quellen, wie beispielsweise Online Shops oder CRM-Systemen, können direkt in die Newsletter-Erstellung in Inxmail New Xperience einfließen – und das völlig automatisiert.

Worauf wartest du? Mach‘ es zu deiner Inxmail New Xperience! Überzeug dich selbst und fordere gleich eine kostenlose Live-Demo an.