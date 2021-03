Die Coronapandemie hat die Rolle des Online-Handels maßgeblich verändert – und das über Nacht. In dem Whitepaper von Ibexa erfährst du, wie du den digitalen Sales Channel für dein Unternehmen erschließt und verbesserst. [Anzeige].

Die Covid-19-Krise hat dem E-Commerce einen gehörigen Boost verliehen. Durch die Schließungen der lokalen Geschäfte sowie die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen hat sich das soziale und wirtschaftliche Geschehen in den digitalen Raum verlagert. Viele B2C-, aber auch B2B-Unternehmen mussten ihre E-Commerce-Strategie schnell optimieren und weiterentwickeln. Dieser Schritt erwies sich gerade im Business-to-Business-Bereich für einen Großteil als schwieriges Unterfangen. Wie kann ein Unternehmen kompetent während der gesamten User Journey auftreten? Und welche Technologie ist dafür nötig? Welche E-Commerce-Plattformen sind für das eigene Unternehmen die richtigen? Antworten auf diese Fragen und praxisnahe Tipps bietet Ibexa in dem kostenlosen Whitepaper „Wie B2B-Unternehmen ihre digitalen Vertriebskanäle diversifizieren können“. Hol dir gleich exklusives Expert:innenwissen und lade dir das Whitepaper herunter.

Direkt zum Download

The New Normal: Auch für B2B-Unternehmen hat sich die Lage hinsichtlich des E-Commerce nachhaltig verändert

Neben einer umfassenden Einleitung, in der erklärt wird, wieso B2B-Unternehmen gerade jetzt ihren Fokus auf den Online-Handel legen sollten, wird ebenfalls veranschaulicht, was sich durch die Coronakrise in der Customer Journey verändert hat und wie Businesses darauf reagieren können.

Einblick in das Whitepaper „Wie B2B-Unternehmen ihre digitalen Vertriebskanäle diversifizieren können“, © Ibexa

In sieben kompakten und informativen Kapiteln erfährst du, wie dein Unternehmen die Umstellung auf einen umfangreichen und gutfunktionierenden Online Sales Channel bewältigen kann. Dabei bekommen sie nicht nur wertvolles Background-Wissen, sondern auch handlungsorientierte Tipps, die den Prozess garantiert vereinfachen. Sichere dir jetzt hochkarätige Einblicke in eine optimierte Prozessumstellung und downloade das Whitepaper „Wie B2B-Unternehmen ihre digitalen Vertriebskanäle diversifizieren können“.

Lade dir jetzt kostenlos das Whitepaper herunter