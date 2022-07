Du möchtest deinen Multichannel-Vertrieb nachhaltig umsetzen, brauchst aber noch Insights und Tipps dafür? Dann verpasse nicht das Webinar von xentral und Luca Faloni am 21. Juli. [Anzeige]

Kund:innen haben inzwischen die Wahl, ob sie an dem einen Tag lieber im Local Shop vor Ort einkaufen oder online nach interessanten Angeboten suchen wollen. In Zeiten von Covid-19 hat der Online-Handel einen extremen Zuwachs erfahren, daher ist ein Online-Shop für viele Unternehmen wichtig geworden. Doch auch das Geschäft vor Ort sowie der Verkauf auf Social-Plattformen und digitalen Marktplätzen bergen große Potenziale. Daher lösen sich immer mehr Brands von der Ein-Absatzkanal-Strategie und setzen auf den Multichannel-Vertrieb ihrer Produkte und Services.

Im Webinar „Vom Onlineshop zum Offlinestore – So geht Multichannel nachhaltig“ von xentral und Luca Faloni am 21. Juli ab 15 Uhr erfährst du, wie Brands und Unternehmen Online- und Offline-Vertriebskanäle erfolgreich verbinden können und mehr. Melde dich jetzt kostenlos an und freue dich auf wertvolle Experten-Insights.

Erfolgsfaktor Multichannel: Wie du Kund:innen erfolgreich on- und offline erreichen kannst

Die Verzahnung zwischen online und offline ist für viele Unternehmen zum wichtigen Wettbewerbsvorteil geworden. Brands, die diese erfolgreich meistern, sind nicht einmal auf den Black Friday und Discounts angewiesen, erklärt Philipp Mensch, Head of Growth und Strategy bei Luca Faloni. Im Webinar am 21. Juni erklären er und Norman Rohr, VP Marketing und Communications bei xentral, dir, wie Multichannel-Strategien im Hinblick auf Prozesse, die Kund:innen nicht sehen, funktionieren können. Etwa wie du es trotz Multichannel schaffen kannst, nie Out of Stock zu sein, welche Anforderungen das Business an eine skalierbare E-Commerce-Infrastruktur stellt und wie du die:den perfekte:n Tech-Partner:in für dein Multichannel Business findest. Lasse dir das Webinar nicht entgehen und melde dich jetzt kostenfrei an.

