Optimiere deine Marketing-Pläne und dein Relationship Marketing anhand aussagekräftiger Daten zu aktuellen Kauftrends und Verhaltensmustern der Menschen in Deutschland. Finde heraus, was die Käufer:innen in ökonomisch unsicheren Zeiten wirklich wollen, mit der umfassenden Studie von Selligent. [Anzeige]

Die europäische Wirtschaft wird derzeit von steigenden Lebenshaltungskosten, dem Krieg in der angrenzenden Ukraine und ausgedehnten, produktionshemmenden Corona-Lockdowns in China stark unter Druck gesetzt. Der IWF erwartet, dass große Teile Europas bis zum Jahresende in die Rezession eintreten. Damit steigen unglücklicherweise die Geldsorgen vieler Konsument:innen. Es war also noch nie so schwierig oder wichtig, der Entwicklung des Kaufverhaltens einen Schritt voraus zu sein.

Fast drei Viertel der Verbraucher:innen in Deutschland sind „sehr pessimistisch“, was die steigenden Lebenshaltungskosten (72 Prozent) und die wirtschaftlichen Aussichten (61 Prozent) betrifft. Die unmittelbare Folge: Verbraucher:innen ändern ihr Kaufverhalten. So planen 69 Prozent der deutschen Konsument:innen, in diesem Jahr weniger Spontankäufe zu tätigen. Dabei wollen 48 Prozent länger recherchieren, 49 Prozent auf Sonderangebote/Ausverkäufe warten und 43 Prozent Treuevorteile nutzen.

Solche Schwankungen im Kaufverhalten waren der Anlass dafür, dass wir bei Marigold zum vierten Mal in Folge unsere jährliche Verbraucher:innenstudie durchgeführt haben. Darin wurden über 7.000 Verbraucher:innen in Europa und 1.058 in Deutschland befragt, um ihre Einstellungen zu den Bereichen Personalisierung, Datenschutz, Messaging, Werbung, Markentreue und zu den steigenden Lebenshaltungskosten zu ermitteln.

Die „Europäische Verbrauchertrendstudie 2023“ stellt Daten und Analysen zur Verfügung, die dir Entscheidungshilfen bei der Erstellung deiner Marketing-Pläne geben sollen. Der Fokus liegt auf Relationship Marketing – und die Studie hilft dir, Kund:innen in Deutschland und Europa besser zu verstehen, damit du sie auf die richtige Art und Weise, mit der richtigen Botschaft, zum richtigen Zeitpunkt erreichst.

Auf einen Blick: Die wichtigsten Trends deutscher Verbraucher:innen

Im Hinblick auf Umsatzsteigerung ist E-Mail noch immer einer der bevorzugten Kanäle für europäische Konsument:innen, um Angebote, Inhalte, Rabatte und Prämien von Marken zu erhalten. So hat in den letzten zwölf Monaten mehr als die Hälfte der befragten deutschen Verbraucher:innen (52 Prozent) einen Kauf unmittelbar aufgrund einer E-Mail getätigt. Werbebanner und SMS wurden dabei in der Wirksamkeit um 160 Prozent übertroffen.

Die deutschen Konsument:innen sind allerdings auf mehreren digitalen Kanälen unterwegs: Paid Social ist mit E-Mail gleichauf – mehr als die Hälfte (52 Prozent) hat Einkäufe aufgrund von Werbung auf sozialen Medien getätigt – und rund 39 Prozent haben infolge von Organic Social Posts gekauft. Du brauchst also eine Strategie, die alle Kanäle abdeckt. Wenn Marken über ihre eigenen Datenbanken verfügen, ist die E-Mail nicht nur der effektivste Kanal, sondern auch der kostengünstigste.

Die Wirksamkeit von E-Mails übertrifft die von Werbebannern um 160 Prozent

Trotz der ernüchternden Wirtschaftsaussichten zahlen mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Verbraucher:innen in Deutschland gerne mehr für den Kauf bei ihren bevorzugten Marken. Interessant ist, dass dieser Anteil um 15 Prozent höher ist als bei Verbraucher:innen weltweit. 69 Prozent der Verbraucher:innen geben an, häufig bei derselben Marke zu kaufen – bezeichnen sich allerdings nicht als markentreu. Das ist allerdings keine schlechte Nachricht, sondern zeigt, dass eine Marke einen beträchtlichen Teil ihres adressierbaren Marktes durch die richtige Messaging-Strategie, die Mehrwert und starke Treueangebote beinhaltet, überzeugen kann.

Entscheidend für die Kund:innenbindung ist nicht nur ein guter Kaufpreis, sondern eine Marke, die ihre Community fördert, die Kund:innen als Individuen anerkennt und ihnen entsprechend personalisierte Empfehlungen gibt.

75 Prozent – drei Viertel der Verbraucher:innen in Deutschland haben Lieblingsmarken, weil diese sie für ihre Treue belohnen

Die Erkenntnisse in diesem Artikel sind lediglich ein Vorgeschmack auf das, was dich in der vollständigen „Europäischen Verbrauchertrendstudie 2023“ erwartet. Lade dir gleich auch die komplette Studie herunter, um alle Daten und Insights zu erhalten, die du benötigst, um deine Relationship-Marketing-Strategie an die Wünsche der Konsument:innen anzupassen.