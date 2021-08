Die Social-Plattform experimentiert mit einer neuen Werbeoption, mit der Produkte im Shop Tab prominenter ausgespielt werden können.

Instagram geht einen weiteren Schritt in Richtung Social Commerce. Nachdem die Facebook-Plattform im Mai 2020 verkündete, sämtliche Bereiche shoppable machen zu wollen, launchte die Social App bereits zahlreiche Commerce Features. Nun bekommt der Shop Tab bei Instagram eine Erweiterung. Denn gegenüber dem Online-Magazin TechCrunch bestätigte der Social-Konzern, dass mit einer neuen Werbeoption experimentiert wird. In einem Screenshot, den die Website SocialMediaToday veröffentlichte, ist bereits zu sehen, wie die neuen Ads im Shop Tab integriert werden sollen.

Die neuen Sponsored-Anzeigen im Shop Tab, © SocialMediaToday

Erneuter Commerce Push bei Instagram: So sehen die Sponsoreds im Shop Tab aus

Die Screenshots zeigen, dass Marken künftig die Möglichkeit haben könnten, bestimmte Produkte prominenter im Shop Tab anzeigen zu lassen. Diese werden dann mit einer Sponsored-Markierung ausgespielt. Klicken die Nutzer:innen auf den gesponserten Artikel, gelangen sie auf die Info-Page zu dem Produkt. Instagram User können auf dieser Fotos und Details zum Artikel einsehen.

Für Brands dürfte die neue Werbeoption eine gute Möglichkeit sein, um insbesondere neue Produkte im Shop Tab hervorzuheben. Und auch kleinere Händler:innen könnten von der neuen Werbeoption profitieren. Denn sie könnten durch einen gesponserten Artikel-Post die Aufmerksamkeit der User auf ihren Shop lenken. Über die Info-Page zu einem Produkt können Nutzer:innen nämlich ganz einfach mit einem Klick auf die Profil-Bubble auf die komplette Shop-Seite gelangen.

Die neuen Ads in den Shop Tabs werden zunächst mit ausgewählten Unternehmen in den USA getestet. Sollten die Tests für Instagram positiv ausfallen, möchte die Plattform die neue Werbeoption auch in anderen Regionen verfügbar machen.