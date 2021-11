Die Festtagssaison samt Weihnachten steht vor der Tür – und das heißt das Geschenke-Shopping geht los, auch bei Google. Der Suchmaschinenkonzern veröffentlichte nun die jährliche Holiday 100 List, auf der mittels Search-Volume-Analyse die 100 beliebtesten Produkte zur Festtagssaison aufgelistet werden. Dies gilt allerdings nur für die USA. Der Suchmaschinenkonzern erklärt:

This year’s Holiday 100 reflects the realities many of us are still living in. Home equipment like coffee makers and fitness gear continue to make the list. But we’re also seeing more items that suggest people are getting out more, like fragrances and beauty products.