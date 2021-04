Schlechte Nachrichten für Nutzer:innen der Google Shopping App: Der Suchmaschinenkonzern verabschiedet sich von der mobilen Anwendung. Stattdessen sollen User künftig vornehmlich im Web Browser shoppen. Gegenüber dem Publisher 9to5Google bestätigte Google die Einstellung der App. Innerhalb der kommenden Wochen soll die Anwendung komplett eingestellt werden. Online-Einkäufer:innen können allerdings aufatmen. Trotz des App-Abschieds müssen Nutzer:innen im Web Browser auf keinerlei Shopping Features verzichten. Mehr noch, ein Mitglied des Google-Presseteams verkündete, dass der Konzern die Shopping-Optionen im Browser noch ausbauen möchte:

Within the next few weeks, we’ll no longer be supporting the Shopping app. All of the functionality the app offered users is available on the Shopping tab. We’ll continue building features within the Shopping tab and other Google surfaces, including the Google app, that make it easy for people to discover and shop for the products they love.