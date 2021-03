Google hat kommende Features für die Bereiche Maps und Search vorgestellt. Neben der Nutzung von AI Tools zur besseren Navigation und weiteren AI-powered Funktionen sind besonders die Neuerungen in Business-Einträgen in Maps und Search interessant. Mit diesen sollen Usern mehr Informationen zu Liefer-und Pick-up-Optionen bereitgestellt werden.

Mit einigen Änderungen für die Google-My-Business-Profile möchte der Suchmaschinenriese User dabei unterstützen, Restaurants, Cafés und Shops mit geeigneten Lieferoptionen zu finden. Daher werden zunächst für einige Stores in den USA künftig folgende Informationen angezeigt:

Das Besondere dabei ist, dass Google sich die Informationen selbst zieht. GMB-Account-Besitzer:innen müssen hierfür keine Formulare ausfüllen. Laut Google werden diese zusätzlichen Informationen für die erwähnten Geschäfte zunächst in der mobilen Suche ausgerollt, in Zukunft sollen sie auch in Maps und in anderen Ländern erscheinen.

© Google

Um den Pick-up-Vorgang einfacher zu gestalten, testet Google außerdem in Portland, Oregon ein weiteres Update. Es soll Kund:innen ermöglicht werden, ihre Bestellung in Maps zu übertragen. Die App würde sie dann daran erinnern, rechtzeitig loszufahren. Außerdem erhält das Business Updates und den genauen Ankunftszeitpunkt des Abholenden mitgeteilt. Ist man vor Ort angekommen, trägt man das in der App ein und das jeweilige Geschäft kann die Bestellung vor die Tür bringen. Google erklärt das Pilot-Projekt folgendermaßen:

This summer, we’re also teaming up with U.S. supermarket Fred Meyer, a division of The Kroger Co., on a pilot in select stores in Portland, Oregon to make grocery pickup easier. After you place an order for pickup on the store’s app, you can add it to Maps. We’ll send you a notification when it’s time to leave, and let you share your arrival time with the store. Your ETA is continuously updated, based on location and traffic. This helps the store prioritize your order so it’s ready as soon as you get there. Check in on the Google Maps app, and they’ll bring your order right out for a seamless, fast, no-contact pickup.