Dir sind dieses Jahr zu früh die Geschenkideen ausgegangen? Facebook hat analysiert, welche Gegenstände am nachgefragtesten auf dem Facebook Marketplace waren und daraus einen Geschenke-Guide erstellt.

Drei Tage vor Weihnachten und dir fehlen noch Geschenke? Schlimmer noch, dir fehlt die Idee für ein Geschenk? Statt ohne Plan in das nächstgelegene Einkaufzentrum zu fahren oder den Amazon-Warenkorb zu füllen, kannst du dich jetzt schnell von den Dingen inspirieren lassen, die das Facebook Marketplace Team zusammengestellt hat. Die Liste basiert auf den meistgesuchten und gekauften Gegenständen auf dem Marktplatz von Facebook.

Geschenkideen für deine Liebsten

Das Team hat diese in Geschenkideen für sie, ihn, Kinder, Haustiere, Beauty-Enthusiast:innen und Pflanzenliebhaber:innen unterteilt.

© Facebook

© Facebook

Trend-Themen Beauty und Pflanzen spiegeln sich auf der Liste wider

Die Themen „Beauty“ und „Pflanzen“ hat Facebook sich anscheinend herausgesucht, weil diese als aktuelle Trends erkennbar auf der Plattform waren. Die kleine Übersicht dürfte sowohl für alle Nach-Geschenken-Suchenden als auch für E-Commerce-Verantwortlichen interessant sein. Schließlich spiegelt der Guide wider, was derzeit angesagt und vor allem mit direkter Kaufabsicht nachgefragt ist.

© Facebook

© Facebook

Auf dem Marktplatz findest du Angebote von Verkäufer:innen in deiner Nähe, was das Last Minute Shopping erleichtern dürfte. Im Guide sind passende Angebote, die derzeit auf dem Marketplace online sind, direkt verlinkt.