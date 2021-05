Du willst mit deiner Website im Online-Handel 2021 durchstarten? Dann haben wir 16 hilfreiche Tipps für dich – übersichtlich in einer Infografik zusammengefasst.

Wenn ein Bereich von der Coronapandemeie profitiert hat, dann ist es definitiv der E-Commerce. Immer mehr Menschen ersetzen den analogen Shopping-Bummel gezwungenermaßen mit einem digitalen Einkaufserlebnis. Das haben auch zahlreiche Anbieter gemerkt und ihre E-Commerce Website dahingehend optimiert, dass sie von potentiellen Kund:innen schnell gefunden werden und bei diesen Aufmerksamkeit erregen. Du möchtest den Online-Handel auf deiner eigenen Website ankurbeln, weißt aber einfach nicht, wo du anfangen sollst? Keine Panik. Die E-Commerce-Expert:innen von Red Website Design haben dir die wirkungsvollsten Maßnahmen übersichtlich in einer Infografik zusammengefasst.

Die 16 Tipps für dich im Überblick:

Pflege deinen E-Mail-Verteiler Erstelle How-To-Videos Verhindere Warenkorbabbrüche mit einem Pop-up Erinnere Kund:innen an ihre Artikel im Warenkorb, wenn diese den Kaufprozess nicht abgeschlossen haben Locke User mit Remarketing wieder auf deine Seite Arbeite mit Influencern zusammen Kreiere relevanten Content für deine potentiellen Kund:innen, beispielsweise einen informativen Blogpost Biete Angebote zum Download an Veranstalte ein Giveaway Frage die Kund:innen nach Feedback Teile UGC (User Generated Content) Kümmere dich um Onsite SEO Nutze Pinterest Biete Upsells und Downsells an Versende Wunschlisten-Reminder Überzeuge Website-Besucher:innen von deinem Service und mache sie so zu dauerhaften Kund:innen

Deine Website optimieren: Mit diesen Tipps bist auch du im E-Commerce erfolgreich

E-Mail-Listen, Social-Media-Präsenz oder regelmäßiges Antworten auf Reviews: All das trägt zu dem Erfolg deines Online-Handels bei. Und obwohl sich anfangs gerade kleine und mittlere Unternehmen mit der Digitalisierung und der Verzahnung von stationärem und Online-Handel schwer getan haben, sind es nun die kleinen Businesses, die nun mit am meisten davon profitieren könnten. Denn mit einer gutangelegten Online-Präsenz ist es gerade in der heutigen Zeit wahrscheinlicher, den Umsatz ankurbeln zu können als ohne. Was du beachten musst, um auch deine E-Commerce Website zu verbessern, findest du in der folgenden Infografik: