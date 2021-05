Statement von Enisa: „I apologize for that“

In einem zweiten Video geht Marvin auf verschiedene Reaktionen zu seinem ersten Video ein: Während viele die Aktion lustig finden, gibt es auch Kritik an dem Prank. Der YouTuber betont, er habe die Influencer ja nicht gezwungen, die Fake-Hautcreme zu bewerben. Hasskommentare unter Enisas Instagram Posts seien jedoch absolut unangemessen.

Auch die Ex-GNTM-Kandidatin meldete sich mit einem mehrseitigen Statement zu Wort. Sie und ihr ehemaliges Label seien auf die authentisch wirkende Fake Brand hereingefallen und hätten die Inhaltsstoffe nicht ausreichend gecheckt. Dafür wolle sie sich entschuldigen. Außerdem gibt sie zu, beim Vorher-Nachher-Bild das Licht verändert zu haben.

© Enisa Bukvic / Instagram

Auch im dritten Teil der Videoreihe fallen mehrere Influencer auf die Fake-Hautcreme rein, und bewerben sie in ihrer Instagram Story. Der nächste Part soll in der kommenden Woche folgen. Was hältst du von der Aktion? Fiese Masche oder wohlverdiente Enthüllung fehlender Prinzipien? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Noch mehr Insights bekommst du in unserem Interview mit einer Influencerin, die enthüllt, wie es hinter den Kulissen von Instagrams Scheinwelt zugeht.