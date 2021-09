„Niemand kann deine Nachrichten lesen – nicht einmal WhatsApp“: Mit ähnlichen Aussagen warb und wirbt WhatsApp für den Messenger und die eingebaute Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ein neuer Report wirft nun diesbezüglich Fragen auf. US-Medien werfen Facebook, dem Mutterunternehmen von WhatsApp, vor, dass dieses trotz der anderslautenden Versprechen Einblick in die versendeten Nachrichten habe.

Der Bericht erschien bei ProPublica. Die Recherchen zeigten, dass WhatsApp an mehreren Standorten tausende Leiharbeiter:innen beschäftigt, deren Aufgabe es ist, gemeldete Nachrichten zu überprüfen:

WhatsApp has more than 1,000 contract workers filling floors of office buildings in Austin, Texas, Dublin and Singapore, where they examine millions of pieces of users’ content. Seated at computers in pods organized by work assignments, these hourly workers use special Facebook software to sift through streams of private messages, images and videos that have been reported by WhatsApp users as improper and then screened by the company’s artificial intelligence systems. These contractors pass judgment on whatever flashes on their screen — claims of everything from fraud or spam to child porn and potential terrorist plotting — typically in less than a minute […]