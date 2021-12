Wham!, Mariah Carey oder doch Michael Bublé? Wer liefert den am meisten gestreamten Weihnachtssong 2021? Im Artikel erfährst du mehr.

Weihnachten steht vor der Tür und auch im Jahr 2021 versüßen sich viele Menschen die Adventszeit mit Weihnachtshits. Spotify hat jetzt herausgefunden, welcher festliche Song in diesem Jahr am meisten über die Plattform gestreamt wurde – und das Ergebnis ist für viele keine Überraschung. Auf Platz eins der am meisten gestreamten Weihnachtslieder weltweit landet Mariah Carey mit All I Want For Christmas Is You. Mit ihrem 27 Jahre alten Hitsong führt sie beinahe sämtliche Weihnachts-Rankings an, die der schwedische Streaming-Dienst erstellt hat. Über eine Milliarde Mal wurde das Lied über Spotify angehört.

Carey musste lediglich den ersten Platz der Top 5 der vom 1. November bis 9. Dezember 2021 meistgestreamten Weihnachtssongs weltweit, die innerhalb der vergangenen fünf Jahre veröffentlicht wurden, an Sia abgeben.

Das sind die Weihnachtshits 2021

Dicht hinter Mariah Cary folgt die Band Wham! mit ihrem Weihnachtsklassiker Last Christmas aus dem Jahr 1984. Auf Platz drei der am häufigsten gestreamten Weihnachtslieder weltweit landet nicht – wie einige erwartet haben dürften – Michael Bublé, der mit seinem Album Christmas für viele Menschen den ultimativen Soundtrack für die Adventszeit geschaffen hat. Stattdessen rangiert Pop-Diva Ariana Grande mit ihrem Lied Santa tell me auf Platz drei.

In Deutschland schafft es Shakin’ Stevens mit dem Song Merry Christmas Everyone auf Platz drei. Die vollständigen Top 5 – beziehungsweise Top 10 – Listen sehen wie folgt aus:

Top 5 der meistgestreamten Weihnachtssongs aller Zeiten weltweit auf Spotify:

All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey Last Christmas von Wham! Santa Tell Me von Ariana Grande It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas von Michael Bublé Rockin’ Around the Christmas Tree von Brenda Lee

Top 10 der vom 1. November bis 9. Dezember 2021 meistgestreamten Weihnachtshits weltweit auf Spotify:

All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey Last Christmas von Wham! It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas von Michael Bublé Jingle Bell Rock von Bobby Helms Rockin’ Around the Christmas Tree von Brenda Lee Santa Tell Me von Ariana Grande It’s the Most Wonderful Time of the Year von Andy Williams Snowman von Sia Mistletoe von Justin Bieber Underneath the Tree von Kelly Clarkson

Top 5 der vom 1. November bis 9. Dezember 2021 meistgestreamten Weihnachtssongs weltweit, die innerhalb der vergangenen fünf Jahre veröffentlicht wurden:

Snowman von Sia White Christmas von Amy Grant Santa’s Coming for Us von Sia Hallelujah von Pentatonix Merry Christmas von Ed Sheeran, Elton John

Top 10 der vom 1. November bis 9. Dezember 2021 meistgestreamten Weihnachtssongs in Deutschland auf Spotify:

All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey Last Christmas von Wham! Merry Christmas Everyone von Shakin’ Stevens Driving Home for Christmas – 2019 Remaster von Chris Rea Santa Tell Me von Ariana Grande It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas von Michael Bublé Underneath the Tree von Kelly Clarkson Wonderful Dream (Holidays Are Coming) – Radio Version von Melanie Thornton Wonderful Christmastime – Edited Version / Remastered 2011 von Paul McCartney Snowman von Sia

Top 10 der vom 1. bis 7. Dezember 2021 meistgestreamten Weihnachtssongs in Deutschland auf Spotify:

All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey Last Christmas von Wham! Merry Christmas Everyone von Shakin’ Stevens Driving Home for Christmas – 2019 Remaster von Chris Rea It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas von Michael Bublé Santa Tell Me von Ariana Grande Wonderful Dream (Holidays Are Coming) – Radio Version von Melanie Thornton Underneath the Tree von Kelly Clarkson Wonderful Christmastime – Edited Version / Remastered 2011 von Paul McCartney Jingle Bell Rock von Bobby Helms