Der Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte die Quartalszahlen für das Q3 2020, das Vierteljahr, das erstmalig die langfristigeren Auswirkungen der Coronapandemie zeigte. Nicht nur KMU, sondern auch die großen Unternehmen wie Twitter und Microsoft hatten teilweise zu kämpfen. Während Twitter zwar mit einem gestiegenen Umsatz punkten konnte, erfüllte das Unternehmen nicht die Erwartungen in Bezug auf den User-Zuwachs. Microsoft hingegen profitierte mit seinem Cloud-Geschäft von der Coronapandemie und konnte die Erwartungen der Analysten übertreffen. Der Blick in die Zukunft bleibt dennoch vorsichtig.

Twitters Umsatz stieg auf 936 Millionen US-Dollar, was YoY eine Steigerung von 14 Prozent bedeutet. Damit konnte das Unternehmen die Prognosen überbieten, Analysten hatten laut Business Insider mit 777,15 Millionen US-Dollar gerechnet. Getragen wurde das Geschäft dabei hauptsächlich von Werbeeinnahmen, welche YoY um 15 Prozent auf 808 Millionen US-Dollar stiegen. Dies ist besonders beeindruckend, da Ad Spendings zu Beginn des Jahres deutlich niedriger ausfielen als sonst. In der Pressemitteilung zeigt sich das unternehmen zuversichtlich, dass der Umsatz auch im vierten Quartal gehalten werden könne.

Die Aktie sank im nachbörslichen Handel jedoch um elf Prozent. Das ist an einer Kennzahl festzumachen, die deutlich unter den Erwartungen blieb: Statt den erwarteten 195 Millionen Monthly Active Users, konnte Twitter nur von 187 Millionen MAU berichten.

Der Software-Konzern Microsoft bleibt weiterhin auf Erfolgskurs: Das Unternehmen profitiert von dem anhaltenden Trend zur Arbeit im Home Office. Die erhöhte Nachfrage nach Cloud-Diensten ließ den Umsatz im Q1 des Fiskaljahres 2021 um zwölf Prozent steigen. Er landete zum Abschluss des Quartals bei 37,2 Milliarden US-Dollar. Bei Microsoft startet das Steuerjahr am 1. Juli eines Jahres, weswegen das Quartal Juli bis September als erstes Quartal des Folgejahres gezählt wird. Für die meisten anderen ist der Zeitraum von Juli bis September das dritte Quartal des laufenden Jahres. Die Aktie sank nachbörslich um 1,5 Prozent, wie das Handelsblatt berichtet. Der Konzern konnte in diesem Jahr seinen Börsenwert um ein Drittel auf 1,6 Billionen US-Dollar erhöhen.

Demand for our cloud offerings drove a strong start to the fiscal year with our commercial cloud revenue generating $15.2 billion, up 31% year over year,