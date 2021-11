Viele Menschen träumen von einem Van mit dem sie die Welt bereisen können – das weiß auch das Start-up Got Bag und machte sich diesen Wunsch nun zu Nutze. Ein Gewinnspiel katapultierte die Follower-Zahlen und das Engagement auf Instagram in die Höhe.

Die Sonne scheint ins Gesicht, der Fahrtwind weht durch dein Haar und rechts neben der Straße ist die Küste zu sehen – so stellen sich viele Menschen den perfekten Urlaub vor. Und das am liebsten im eigenen Van. Für Instagram-Nutzer:innen rückt dieser Traum jetzt in greifbare Nähe. Und das dank eines Gewinnspiels des Start-ups Got Bag.

Das junge Unternehmen, das Rücksäcke, Taschen, Bekleidung und vieles mehr aus recyceltem Meeresplastik anbietet, verlost über Instagram einen Van im Wert von 35.000 Euro – Innenausstattung, CO2-Ausgleich und eine Überraschungsbox inklusive. Alles, was die User tun müssen, um teilzunehmen, ist, dem Got Bag Account folgen, den Post liken und ihren Travel Buddy in den Kommentaren markieren sowie den Post in der eigenen Story teilen.

Screenshot des Gewinnspiels, © Instagram/Got Bag

Got Bag kann die Follower-Zahl durch das Instagram-Gewinnspiel mehr als verdoppeln

Klingt verlockend? Das hat sich auch eine Vielzahl an Instagram-Nutzer:innen gedacht. Wer seit gestern (08. November 2021) auf Instagram unterwegs ist, sieht in außergewöhnlich vielen Stories den Post von Got Bag. Und nicht nur die Reichweite des Gewinnspiels ist enorm. Auch das Wachstum des Accounts kann Social-Media-Expert:innen beeindrucken. Auf LinkedIn kursieren Angaben, dass Got Bag die Zahl der Abonennt:innen in den vergangenen 24 Stunden von rund 150.000 Followern auf mittlerweile 356.000 Community-Mitglieder steigern konnte.

Screenshot des Instagram-Profils von Got Bag, © Instagram/Got Bag

Und auch das Engagement nahm deutlich zu. So konnte der Instagram Post mit dem Gewinnspiel rund 290.000 Likes und 550.000 Kommentare für Got Bag generieren. Die vorherigen Posts hatten durchschnittlich um die 4.000 Likes und 1.000 Kommentare.

Dauerhafter Instagram-Erfolg oder Strohfeuer des Engagements?

35.000 Euro für einen Van im Tausch gegen etliche Follower und eine sagenhafte Engagement-Steigerung – Got Bag ist diesen Deal eingegangen. Allerdings bleibt nun abzuwarten, ob ein Großteil der Abonennt:innen auch bleibt, wenn das Gewinnspiel vorbei ist. Sicher ist nur, dass das Start-up für enormen Wirbel auf Instagram gesorgt hat und zeigt, dass ein einziger gut durchdachter Post einen Business Account durch die Decke gehen lassen kann. Ein besonderer Nebeneffekt: Die Brand Awareness dürfte um einiges gestiegen sein. Und da es sich hier um eine nachhaltige Marke handelt, die Tonnen von Meeresplastik recycelt, bleibt nur zu hoffen, dass sich dies auch in den Verkaufszahlen widerspiegelt.

