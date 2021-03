Wir wollen mehr Diversität und Empowerment auf der Digitalbühne fördern und haben daher die Aktion "The Digital Bash – Female Experts" ins Leben gerufen. Damit wollen wir ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei unseren Web Events etablieren.

Die digitale Welt ist bunt, vielfältig, entwickelt sich rasend schnell und wird zunehmend weiblicher. Genau das möchten wir auch in unserer Web-Konferenz-Reihe The Digital Bash widerspiegeln. Deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt, mit The Digital Bash – Female Experts zunächst besonders Frauen einen Platz auf unserer digitalen Bühne zu schaffen. Du möchtest dabei sein? Dann schau dir gleich unsere Call-For-Paper-Seite an.

Wir wollen 2021 eine ausgewogene Repräsentation der Geschlechter während unserer Online Events etablieren

Um dies zu erreichen, achten wir nicht nur selbst auf eine Speaker-Auswahl, die unsere diverse Branche widerspiegelt. Wir möchten auch bei Unternehmen einen Anreiz schaffen, Frauen in der Digitalbranche zu unterstützen. Deswegen bekommen alle Unternehmen, die einen Speaker Slot bei The Digital Bash buchen und eine Expertin stellen, bis zum 31. Dezember 2021 150 Euro Rabatt.

Und damit noch nicht genug: Am 26.11.2021 planen wir eine Ausgabe von The Digital Bash, bei der wir die Bühne komplett den Online-Marketing-Expertinnen überlassen. Ausschließlich weibliche Speaker teilen ihr Know How und praxisbezogene Tipps rund um nahezu alle relevanten Themen im Digital Marketing mit den Teilnehmer:innen des The Digital Bash – Female Experts. So wollen wir die Sichtbarkeit von Frauen in Digital Events zu erhöhen.

Wir setzen 2021 den Startschuss für mehr Diversität auf der digitalen Bühne

Natürlich möchten wir auch über den Aktionszeitraum hinaus die Gleichberechtigung der Geschlechter und eine realistische Abbildung der Digital-Branche – und auch unserer Gesellschaft – stärken. The Digital Bash – Female Experts ist daher nur der Startschuss auf unserem Weg zu einer diversen Repräsentation der Online-Marketing-Szene.