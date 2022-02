Vor einigen Tagen kündigte Google den Roll-out des neuen GMail Designs an. Eigentlich sollte dieses nur für User innerhalb des Google Workspace kommen. Das Redesign rollt nun jedoch für erste User, darunter auch private, aus. Die neue Oberfläche integriert dabei mehr Anwendungen und möchte sich als Zentrale für diverse Kommunikations-Tools präsentieren. So ist die mit größte Änderung ein neues Panel für die Google Apps.

We’re introducing a new, integrated view for Gmail, making it easy to move between critical applications like Gmail, Chat, and Meet in one unified location,