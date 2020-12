Eine neue Studie der Video-Advertising-Plattform Unruly zeigt, bei welchen Weihnachts-Ads Konsumenten aus Deutschland dieses Jahr am emotionalsten werden.

Die Weihnachtszeit gehört für viele werbetreibende Marken zu den Kampagnenhöhenpunkten des Jahres. Es ist die Zeit der Besinnlichkeit und großen Emotionen. Das spiegelt sich in auch in den Werbesports wieder. Welche Marken im Ausnahmejahr 2020 die Konsumenten in Deutschland am meisten bewegen konnten, untersuchte die Video-Advertising-Plattforme Unruly. Das Unternehmen analysierte die emotionalen Reaktionen von über 1.000 Konsumenten aus Deutschland auf mehr als 20 Weihnachts-Ads. Das Ergebnis der Analyse: Ein Ranking der zehn emotionalsten Werbespots zu den Festtagen. Die Platzierung der Ads wurde anhand der Intensität der emotionalen Reaktion vorgenommen, die sie in den Konsumenten auslösen.

Die emotionalsten Weihnachtsspots Deutschlands in 2020

1. Milka: „Gib denen, die von Herzen geben“ (49 Prozent)

2. DocMorris: „#Herzensangelegenheit“ (47 Prozent)

3. Coca-Cola: „Das größte Geschenk bist du“ (40 Prozent)

4. Disney: „Familie ist das schönste Geschenk“ (40 Prozent)

5. Penny: „Weihnachten 2020“ (35 Prozent)

6. Douglas: „Ein Geschenk kann so viel mehr bedeuten“ (32 Prozent)

7. Aldi: „Eine weihnachtliche Geschichte mit Kai Karotte und ALDI“ (30 Prozent)

8. SodaStream: „The small things“ (29 Prozent)

9. Lidl: „Dein Weihnachtsmarkt“ (29 Prozent)

10. Netto: „Weihnachten ist gerettet! Mit nur einem Einkauf“ (24 Prozent)