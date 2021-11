In der jährlichen Tyto Tech 500 Power List werden die einflussreichsten Persönlichkeiten der Tech-Branche im Jahr 2021 aufgelistet. Die diesjährige Überraschung: Sechs Influencer aus der Top 10 sind Politiker.

Das Jahr 2021 war von zwei Kernthemen geprägt: Die Klimakatastrophe und die Coronapandemie. Es ist daher wenig überraschend, dass sich das auch in der diesjährigen Tyto Tech 500 Power List widerspiegelt. Hierbei handelt es sich um eine Rangliste der einflussreichsten Persönlichkeiten im Technologiebereich. Und in der Top 10 für Deutschland im Jahr 2021 finden sich nicht nur sechs Menschen aus der Politik, sondern auch zwei Vertreter:innen aus dem BioTech-Sektor.

Führungskräfte aus der Wirtschaft sind in der Tech 500 am häufigsten vertreten

Unter den 500 einflussreichsten Personen im Tech-Bereich in Deutschland, Großbritannien und Frankreich stammen die meisten aus der Wirtschaft und bekleiden dort eine höhere Position in ihrem Unternehmen (66,1 Prozent). Am zweithäufigsten sind Journalist:innen in dem Ranking vertreten (14,8 Prozent). Die drittgrößte Gruppe bilden Akademiker:innen (7,2 Prozent).

Dabei sind die Themen FinTech (wird von 10,8 Prozent der Influencer behandelt), EnterpriseTech (wird von 9,4 Prozent der Influencer behandelt), MarTech (wird von 8,6 Prozent der Influencer behandelt) und Travel & TransporTech (wird von 6,8 Prozent der Influencer behandelt) in Deutschland am meisten vertreten.

Das ist die Top 10 der Tech Influencer in Deutschland

Der Frauenanteil in dem Ranking lässt derweil noch zu wünschen übrig. Besonders niederschmetternd ist das Ergebnis in Deutschland: Gerade mal 19,2 Prozent der Tech Influencer sind weiblich. Damit liegt die Bundesrepublik deutlich unter dem Durchschnitt von 22 Prozent. Dieses Ungleichgewicht spiegelt sich auch in der Top 10 wider. So ist im Jahr 2021 gerade mal eine Frau unter den Top 10 Tech Influencern:

Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister in Hamburg Gerhard Schröder, ehemaliger Bundeskanzler, Aufsichtsratschef bei Rosneft Christian Lindner, FDP-Bundesvorsitzender Özlem Türeci, Gründerin BioNTech, Ärztin, Wissenschaftlerin Ugur Sahin, Gründer und CEO BioNTech Olaf Scholz, Bundesfinanzminister, Kanzlerkandidat der SPD Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister Carsten Spohr, CEO Lufthansa Frank Thelen, Investor und CEO Freigeist Capital

Zoë Clark, Seniorpartnerin und Leiterin des Bereichs Medien und Einfluss bei Tyto, erklärt zu den Ranking-Ergebnissen:

Im Kontext der Pandemie bestimmten Themen wie Dashboards, die Corona-App und der digitale Impfpass die Tech-Agenda. Hier wurde heftig und häufig diskutiert – und das in vielen Fällen von Politiker:innen. So verwundert es nicht, dass diese auch in den Tyto Tech 500 vertreten sind. Schließlich mussten auch Politiker:innen neue Wege finden, die Bevölkerung zu erreichen. Und die stand wissbegierig bereit.

Methodik

Die Tyto Tech 500 Power List ist eine von Tyto erstellte Rangliste der einflussreichsten Persönlichkeiten in Großbritannien, Deutschland und Frankreich in 17 Technologiesektoren und acht Influencer-Gruppen. Sie ist das erste datengestützte europäische Ranking von Influencern, das sich nicht auf einzelne Kennzahlen oder subjektive Meinungen stützt. Um die Liste zu erstellen, hat Tyto eine Methodik entwickelt, die unter anderem den Einfluss der Person in den sozialen Medien Twitter und LinkedIn einbezieht sowie ihre Online-Präsenz, Veröffentlichungen und die Bedeutung ihres Unternehmens oder ihrer Marke. Im Falle von Journalist:innen haben wir nicht ihre eigene Präsenz in den Nachrichten, sondern die Frequenz und Wirkung ihrer Artikel berechnet.