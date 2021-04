Du brauchst 24/7 Unterstützung für dein Business, zuverlässige Qualitätsarbeit aus verschiedenen Bereichen und das alles passend zu deinem Budget? Bei Fiverr findest du das richtige Angebot – oder ein ganzes Team. [Anzeige]

Ein frisch gegründetes Unternehmen, ein innovatives Startup oder das etablierte Marken-Business: Für den Erfolg aller Unternehmensarten sind qualifiziertes Personal, zielorientierte Planung und eine gesunde Mischung aus Ressourcen und Effizienz grundlegend. Allerdings können in der Regel nicht alle Arbeiten inhouse verrichtet werden. Zum Beispiel, wenn du einen professionellen Style Guide benötigst, du Hilfe beim Video Marketing brauchst oder bisher noch keine Expert:innen für die Erstellung von Content wie Artikel und Blog Posts in deinem Team sitzen. Aber zum Glück kannst du in diesen Fällen und tausenden anderen Szenarien auf das umfassende Freelance-Portal Fiverr setzen. Dort findest du nicht nur die beste Freelance-Leistung aus 400 Kategorien für deine Ansprüche, sondern kannst sogar ein ganzes Business Team einspannen, inklusive Expertise von Fiverr selbst.

Mach’s wie Google und Netflix: Vertraue Freelance-Qualität für jedes Budget

Der weltweit größte Marktplatz für digitale Dienstleistungen Fiverr hat es sich zum Ziel gemacht, die Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen Fachpersonal und Unternehmen zu verändern. Seit 2010 am Markt, ist das Portal inzwischen in sechs Sprachen verfügbar und weist auf dem Gebiet der Freelance-Vermittlung marktführende Erfahrung auf. Und die Digitalisierung und Globalisierung fordern geradezu eine Möglichkeit, um auf einer digitalen Plattform genau die Menschen zusammenzubringen, die einerseits auf der Suche nach dem richtigen Talent für einen Job sind und die andererseits selbst Dienstleistungen anbieten können.

Bei Fiverr kannst du fachkundige Freelancer aus 400 Kategorien für dein Projekt finden. Populäre Verticals wie Logo-Design, Web- und Mobile-Design, WordPress, Illustrationen oder SEO bilden dabei nur die Spitze des Eisbergs. Wenn du ein Voiceover für dein Video benötigst, dieses via Social Media erfolgreich distribuieren oder es umfassende vermarkten möchtest, findest du auf der Plattform für jeden dieser Arbeitsschritte passende Ansprechpartner:innen – beispielsweise auch explizit deutsche Verkäufer:innen, die zum Beispiel bei der Content-Erstellung unterstützen können. Dabei lassen sich grundsätzlich neun übergeordnete Bereiche erkunden:

Egal ob du nur eine hochqualitative grafische Bearbeitung deiner Visuals brauchst oder etwa Unterstützung in der Rechtsberatung oder bei Förderantragstexten, auf Fiverr kannst aus dem verfügbaren fähigen Personal die richtige Fachkraft einfach finden und beauftragen. Auf das vielfältige Potential, das tausende Menschen auf der Plattform anbieten, greifen tagtäglich diverse Unternehmen zurück – und auch Tech-Riesen wie Google, Netflix, Facebook oder PayPal setzen auf die Expertise der Freelancer und von Fiverr. Insgesamt 3,4 Millionen aktive Käufer:innen nutzen bereits das Portal.

Den Usern von Fiverr steht außerdem das jährlich erscheinende Business E-Book zur Verfügung, das sich für diverse Arbeitsprozesse und die Business-Optimierung als hilfreich erweisen kann.

Verkäufer:innensuche und Bezahlung: Sicher und übersichtlich

Damit du bei der Suche nach dem richtigen Angebot neben einem Visual und dem Namen der Freelancer mehr über diese erfahren kannst, liefert Fiverr zusätzliche Ansatzpunkte. Zum einen wird schon bei der Suche angezeigt, welches Verkäufer:innen-Level die Freelancer bisher erreicht haben und welchen Mindestpreis sie für die gewünschte Dienstleistung veranschlagen. Zum anderen zeigt eine farblich markierte Sterne-Bewertung (mit fünf Sternen als Top-Wert) das Renommee der Freelancer an. Hierbei ist auch die Zahl der Bewertungen sofort ersichtlich. Darüber hinaus haben einzelne Freelancer ganz besondere Label, beispielsweise „Fiverr’s Choice“ oder „Pro Zertifiziert“.

Fiverr Pro Gigs zeugen von außerordentlicher Qualität. Mit diesem Kriterium kannst du deine Suche feinjustieren, während du ebenso nach lokalen Verkäufer:innen und auch nach Verkäufer:innen, die gerade bei Fiverr online sind, suchen kannst. Insgesamt haben Kund:innen auf der Plattform diverse Filteroptionen, von der individuellen Budgeteingabe über die Angabe gewünschter Verkäufer:innendetails – beispielsweise das Beherrschen einer spezifischen Fremdsprache – bis hin zur Eingrenzung der Lieferzeit. Von diversen Sprachen und Währungsarten ganz zu schweigen.

Fiverrs Filteroptionen am Beispiel der Suche nach „Graphic Design“ (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Fiverr

Um zu sehen, ob ein Freelancer die richtige Wahl ist, kannst du vor einer Buchung in Kontakt mit den Personen treten, einfach und unkompliziert. Und auch im Nachgang einer Kooperation zwischen Unternehmen und Verkäufer:innen können die Auftraggeber:innen den Freelancern relevantes Feedback geben. Dieses hilft künftigen Suchenden womöglich bei der Auswahl der Verkäufer:innen. Über ein geschütztes Nachrichtensystem können die Kooperationsparteien Nachrichten und Dateien sicher austauschen. Wie alle Daten auf der Plattform sind somit auch diese Kommunikationsinhalte sicher vor der Weitergabe.

Das Stichwort Sicherheit wird natürlich ebenso bei der Zahlungsabwicklung großgeschrieben. Alle Transaktionen bei Fiverr werden auf der Plattform durchgeführt. Bei der Bezahlung mit Kreditkarte, PayPal oder einer alternativen Zahlungsmethode sorgt das Portal für die Sicherheit der persönlichen Daten. Fiverr ist als PCI-DSS-Dienstleister der Stufe 1 den höchsten Sicherheitsstandards verpflichtet.

Fiverr Business: Das beste Talent für dein Team wird dir vorgeschlagen

Mit der neuen Lösung Fiverr Business geht das umfassende Freelance-Portal einen Schritt weiter, um die Verbindung von Freelancern und Auftraggeber:innen zu vereinfachen. Ein Team von Fiverr Business Success Managern hilft letzteren dabei, genau das richtige Personal für eine vorab definierte Aufgabe zu finden – ohne dass eine Suche überhaupt gestartet werden muss. Im Business-Bereich des Portals kannst du dein Team je nach Bedarf um einzelne Fachkräfte erweitern, während sie an einem dedizierten digitalen Ort alle an einem Projekt arbeiten.

Die Übersicht geht dabei jedoch nicht verloren, denn innerhalb dieses Workspace ist eine kollaborative Kommunikation ebenso möglich wie die transparente Übersicht von Fortschritt, Freelancer-Beteiligung und Kosten bezogen auf jedes einzelne Teilprojekt.

Übersicht zu Einzelprojekten bei Fiverr Business, © Fiverr

Dank des persönlichen Business Success Managers, eines kuratierten Freelancer-Katalogs und einem personalisierten Projektmanagement mit bis zu 50 Usern im Workspace kann dein Team mithilfe von Fiverr wirklich alle Aufgaben lösen. Schnell, unkompliziert und zu deinen Bedingungen.

