Für Hacker sind nicht nur große Firmen ein lohnendes Ziel. Auch Privatpersonen können in den Fokus von Cyber-Kriminellen geraten. So registrierte Google beispielsweise im Jahr 2020 2.145.013 Phishing-Seiten – ein Rekord. Was können User also tun, um ihre sensiblen Daten – wie Kontoinformationen oder E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Adressen – zu schützen?

Der Security-Service-Anbieter SecurityHQ möchte den Nutzer:innen hierbei unter die Arme greifen und fasste zehn Tipps zusammen, wie User den Schutz ihrer eigenen Daten optimieren können.

Neben den Standardtipps, wie ein langes und möglichst unpersönliches Passwort zu nutzen – dieses auch jeweils nur für ein Portal oder eine Plattform –, raten die Security-Spezialist:innen ebenfalls dazu, keine Verbindung mit unbekannten W-Lan-Netzwerken herzustellen. Außerdem sollten User Websites, die sie noch nicht besucht haben, verifizieren lassen. SecurityHQ erklärt:

Links, pop-ups, and downloads can contain viruses and malware. Phishing emails are known to use fear-inducing or enticing tactics to manipulate the victim into submitting sensitive information. Make sure to verify the source before clicking on any links.