Giphy hat ein Ranking der zehn populärsten GIFs veröffentlicht. Platz eins spiegelt augenscheinlich die Gemütslage, in der viele Menschen wegen der Pandemie stecken, wider.

Welches GIF wurde im Jahr 2021 am meisten verschickt? Diese Frage beantwortet nun eine Rangliste, die das Meta-Unternehmen Giphy veröffentlichte. In den vergangenen Monaten scheinen die Nutzer:innen anderen Usern vor allen Dingen schockierte oder verwirrte Reaktionen vermittelt zu haben.

Insgesamt konnten alle GIFs der Top 10 gemeinsam über 4,5 Milliarden Views generieren. Das zeigt, dass die kurzen Ausschnitte aus Serien, Filmen oder Sportereignissen bei den Nutzer:innen äußerst beliebt sind, um auf einfachem Weg ihre Emotionen zu teilen.

Die Top 10 GIFs 2021

10. Grogu/Baby Yoda feiert

© Screenshot/Giphy

Baby Yoda oder Grogu ist nicht nur niedlich, sondern eignet sich auch als passendes GIF, um Freunde auszudrücken.

9. Tanzendes Küken

© Screenshot/Giphy

Noch ein GIF, das Freude ausdrückt: Das tanzende animierte Küken landet bei dem Ranking auf Platz neun.

8. Daphne Bridgerton

© Screenshot/Giphy

Der Hype um die Netflix-Serie Bridgerton ist auch in der Rangliste der zehn beliebtesten GIFs 2021 wiederzufinden.

7. The Weeknd beim Superbowl

© Screenshot/Giphy

Das GIF des Musikers eignet sich perfekt, um Verwirrung oder Stress auszudrücken.

6. „Happy Birthday“ von Peppa Pig

© Screenshot/Giphy

Natürlich darf ein GIF, mit dem sich die User gegenseitig zum Geburtstag gratulieren, nicht fehlen.

5. Agnes Harkness

© Screenshot/Giphy

Der auffällige Zwinkerer von der Antagonistin Agnes Harkness aus der Disney+-Serie WandaVision landet auf Platz fünf des Rankings.

4. Trauriger Pikachu

© Screenshot/Giphy

Wer mithilfe eines GIFs ausdrücken möchte, dass er oder sie traurig ist, der ist mit dem GIF von Pikachu sehr gut beraten.

3. Schock beim British Bake off

© Screenshot/Giphy

Auf dem dritten Platz der beliebtesten GIFs 2021 landet die schockierte Reaktion eines Teilnehmers in der Fernsehsendung The British Bake Off.

2. Der müde Kater Tom

© Screenshot/Giphy

Eine Szene aus der beliebten Zeichentrick Serie Tom und Jerry, die eindeutig Erschöpfung und Müdigkeit ausdrückt, landet im Jahr 2021 auf Platz zwei.

1. Langeweile bei The Office

© Screenshot/Giphy

Die TV-Serie The Office erweist sich als wahre GIF-Goldmine. Kein Wunder also, dass auf Platz eins eine Szene aus der Erfolgsproduktion landete, die Langeweile oder Enttäuschung ausdrückt.

GIFs halten auch für Unternehmen viele Potentiale bereit

GIFs erfreuen sich bei den Usern großer Beliebtheit. Es ist also nicht verwunderlich, dass sich viele Businesses dies zu Nutze machen möchten. So erstellen zahlreiche Unternehmen eigen GIFs, die zu Branding-Zwecken dienen können.

Auch können GIFs die Kommunikation mit den Kund:innen vielfältiger gestalten. Ein simples Beispiel: Verschicke ein „Danke“-GIF als Antwort auf eine positive Rückmeldung. Auch im Bereich Social und E-Commerce werden GIFs immer häufiger eingesetzt, um Produkte via Bewegtbild zu präsentieren.