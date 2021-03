Spotify optimiert das Design für den Web Player und die Desktop App. Der Musik-Streaming-Riese verkündete die Neuerungen auf dem unternehmenseigenen Blog For the Record. Spotify schreibt:

Die neuen Layout Features sollen in der kommenden Woche nach und nach weltweit ausgerollt werden. Einen ersten Einblick, wie das neue Design für die Desktop App und den Web Player aussieht, gibt Spotify ebenfalls:

Der Streaming-Riese stellt drei Neuheiten vor, die den Usern künftig ein angenehmeres App-Erlebnis verschaffen sollen. Spotify erklärt in einer Pressemitteilung:

Ein neues, verbessertes Design mit vereinfachtem Zugriff auf besonders beliebte Inhalte: Das „Suchen“-Feld ist jetzt auf der linken Seite der Navigation zu finden. Die Profilseiten der Hörer*innen wurden aktualisiert und zeigen nun auch die Top-Künstler*innen und -Songs an. Zudem können Hörer*innen ab sofort eine Radio-Session für Songs oder Künstler*innen starten, indem sie einfach auf das „…“-Menü klicken.



Einfachere Erstellung von Playlists und mehr Kontrolle: Hörer*innen haben zusätzliche Möglichkeiten, ihre Playlists anzupassen. So können sie Beschreibungen hinzufügen, Bilder hochladen und Titel per Drag & Drop in bestehende Playlists ziehen. Eine neue, eingebettete Suchleiste ermöglicht es zudem, neue Songs und Podcast-Episoden zu finden und diese zu neuen sowie bestehenden Playlists hinzuzufügen.



Bandbreite sparen mit Offline-Services: Spotify Premium Abonnent*innen können ihre Lieblingsmusik und Podcasts herunterladen, indem sie einfach auf den Download-Button (Symbol) in der Desktop-App klicken, und sie so auch offline wiedergeben.