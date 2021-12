Das Design deiner Website kann langfristig einen großen Einfluss auf den Erfolg deiner Brand haben. Deswegen verraten wir dir im Artikel, wie du dich für eine der wichtigsten Komponenten, die Farbe, entscheidest.

Du möchtest 2022 deine Website aufpeppen, um nicht nur deine Sales zu steigern, sondern auch die Costumer Journey zu verbessern? Dann solltest du dir unbedingt ein paar Gedanken um die richtige Farbauswahl machen. Im Rahmen einer Studie gaben 80 Prozent der User an, dass die Farbe einen entscheidenden Einfluss auf ihre Kaufentscheidung hat.

© Website Builder Experts

Aber nach welchen Kriterien sollst du dich für eine Farbe entscheiden? Die Expert:innen von Website Builder Expert haben diesen Prozess für dich in einer übersichtlichen Infografik zusammengefasst. So kannst du in vier Basic Steps entscheiden, welche Farbe für dich, deine Website und deinen Social-Media-Auftritt in Frage kommt.

Mit einem Klick auf das Bild gelangst du zur größeren Ansicht, © Website Builder Experts