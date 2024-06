Zur EM 2024 hat Check24 eine Marketing-Kampagne gestartet, die Millionen von Fußballfans begeistert. Das Vergleichsportal verschickte kostenlos fünf Millionen Trikots an Teilnehmer:innen des eigenen Tippspiels, generierte extrem viele Daten und wertvollen Social Content und setzte damit neue Maßstäbe. Doch jetzt wird ausdrücklich vor den Folgen der Aktion gewarnt.

Mit der Fußballeuropameisterschaft 2024 in Deutschland im Fokus hat das Vergleichsportal Check24 eine beispiellose Marketing-Kampagne gestartet. Während das offizielle pinke Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft schon Verkaufsrekorde gebrochen hat, hat Check24 ein eigenes Trikot ins Rennen geschickt und dabei Millionen von Menschen begeistert.

Check24-Werbung für das EM-Tippspiel

Dieser kurze Clip zur Ankündigung der Aktion hat bereits über 10 Millionen Views hat, was enorm ist für so eine Art Werbevideo. Das Unternehmen Check24, ursprünglich 1999 als einsurance Agency AG gegründet, hat sich zunächst als Vergleichsportal für Versicherungen etabliert. Im Laufe der Jahre erweiterte das Unternehmen sein Portfolio kontinuierlich und bietet heute Vergleiche in verschiedenen Bereichen an, darunter Strom- und Gaspreise, Reisen und Handyverträge. Seit vielen Jahren investiert Check24 erhebliche Summen in Fernsehwerbung und das Sponsoring von Fußballsendungen.

5 Millionen Trikots für die Fans

Check24 verschickte im Vorfeld der EM 2024 insgesamt fünf Millionen Trikots kostenlos an Kund:innen, die sich für das Tippspiel in der Check24 App anmeldeten. Dies sei die „größte Marketing-Aktion in der Geschichte von Check24″, so Mitgründer Henrich Blase in einem Interview mit Finance Forward. Ursprünglich hatten Blase und sein Mitgründer Eckard Juls mit deutlich niedrigeren Zahlen gerechnet. Doch aufgrund der überwältigenden Nachfrage stockte das Unternehmen die Produktion auf und versandte zwischenzeitlich bis zu 400.000 Trikots pro Tag.