Werbeartikel wirken. Wer gebrandete Produkte wie Kugelschreiber, Notizbücher oder Kleidung erhält, baut oft eine positive Bindung zur Marke auf. Brand Lift und Wiedererkennung sowie Geschäftsziele wie der Abverkauf und der Aufbau wichtiger Kund:innen-Touchpoints lassen sich mit Werbegeschenken fördern. Gift Campaign liefert dir eine umfassende Auswahl und Übersicht und zeigt, wie du deinen Marketing-Mix langfristig und nachhaltig optimieren kannst. [Anzeige]

Kugelschreiber, Notizbücher, Sonnenbrillen und Trinkflaschen finden sich in Büros in Deutschland zu zigtausenden mit einem eindeutigen Unternehmens-Branding versehen. Und das hat einen Grund: Denn trotz der Relevanz von Digitalisierung und Automatisierung, von neuen KI-Lösungen für Teams und dem Gewicht, das eine Markenpräsenz auf sozialen Medien wie Instagram, LinkedIn oder TikTok hat, sind Werbeartikel weiterhin ein Musterbeispiel für gute Außenwerbung. Sie fungieren als Gegengewicht zum Corporate Influencer im Business-Netzwerk und ergänzen die inhaltlichen Unternehmensbotschaften mit einer ganz zentralen Message: Wir sind da, wo die Kund:innen sind.

Warum Werbeartikel als haptische Alternative zur Digital Ad dein Marketing nachhaltig bereichern können, wie wenig dich diese Möglichkeit zur Zielgruppenbespielung kostet und welche Cross-Channel-Strategien es für diese Form der Werbung gibt, erläutern wir dir im Detail.

Werbeartikel wirken: Brand Lift dank Giveaways und Co. vorprogrammiert

Wenn es um Branding geht, dürften im Marketing-Mix großer und kleiner Unternehmen eine Reihe von Elementen nicht fehlen: Die Google Business-Präsenz, Postings in verschiedenen Formaten auf Plattformen wie LinkedIn, Instagram, Twitter und TikTok, zielgruppenspezifische Ansprachen über Search Ads sowie Influencer Marketing – und ausgefeilte Branding-Strategien, die den Markenwert langfristig steigern. Dazu gehört neben regelmäßigen Online-Auftritten mit Brand Fit auch die Präsentation des Unternehmens abseits des Digitalraums. Das kann zum Beispiel im Rahmen hybrider Ansätze wie Digital out of Home funktionieren, eine oft noch eindrücklichere Vermittlung der Markenwerte macht wiederum oft der Auftritt von Markenbotschafter:innen auf Events möglich.

Gerade solche Auftritte, zum Beispiel von Speakern, die sich später im Networking-Austausch mit der Branche treffen, stärken die Markenerinnerung; umso mehr, wenn sie Giveaways im Brand-Design im Gepäck haben. Auf Events oder Side Events großer Messen ist es seit jeher gang und gäbe, dass Notizbücher und Kugelschreiber, nachhaltige Beutel, Becher, aber auch Caps, Sonnenbrillen oder USB Sticks an Besucher:innen verteilt werden, um quasi Direkt-Marketing zu betreiben. Und diese werden bei jeder Nutzung des Werbeartikels an die Marke – und im Bestfall an einen positiven Kontakt mit dieser – erinnert. Ein hochwertiger gebrandeter Kugelschreiber kann allein durch die haptische Verfügbarkeit und die stete Präsenz aus einer Fülle digitaler Tools und Anwendungsoptionen von diversen Marken hervorstechen.

Verschiedene Werbeartikel wie Kopfhörer können gebrandet werden, © Gift Campaign

Das gilt ebenso für auch im Alltag fern der Arbeit nützliche Artikel wie Beutel, Notizbücher oder Sonnenbrillen. Die umfassende Sichtbarkeit, die Werbeartikel als Ergänzung zur digitalen und persönlichen Markenpräsenz liefern, hat quasi Signalwirkung. Doch Unternehmen sollten einige Punkte beachten, um das gesamte Potential der Werbeartikel ausschöpfen zu können.

So kannst du selbst Werbeartikel für dich einsetzen

Trotz der fortschreitenden Digitalisierung und KI-Integration erfreuen sich Werbeartikel weiterhin großer Beliebtheit. Ob ein Großunternehmen ein Event für hunderte oder gar tausende Besucher:innen ausrichtet oder KMU ausgewählte Besucher:innen begrüßen – in der Regel werden gebrandete Produkte ausgelegt oder verteilt. Allein der Prozess der Übergabe von markenspezifischen Geschenken in einem oft erfreulichen oder gar feierlichen Rahmen löst positive Konnotationen mit der Marke und den Produkten aus. Dabei ist vonseiten der Werbenden darauf zu achten, dass die Produkte für die Beschenkten auch einen konkreten Nutzen haben und im Zweifel Nachhaltigkeitskriterien erfüllen können (je nach Zielgruppe und Branche dürfte die Relevanz dieses Aspekts variieren, er spielt jedoch zusehends eine Rolle).

Komplimentieren die Werbeartikel die Kund:inneninteraktionen, so werden die Bindung und das Vertrauen zur Marke gestärkt. 20,9 Prozent der Kund:innen kaufen nach Erhalt eines Werbegeschenks bei der entsprechenden Firma ein. Gleichzeitig steigt der Wiederkennungswert der Marke in für diese relevanten Geschäftsbereichen und Branchenzweigen. Schließlich sorgen die Logos und Marken-Slogans auf Werbeartikeln für tausende Kontakte mit Personen und (potentiellen) Kund:innen pro Tag. Ein gutes Beispiel dafür bietet die Auslage bei einer Fachmesse.

Werbeartikel werden auf Messen gern verschenkt, © Gift Campaign

Bei den für das Networking und Vertragsabschlüsse so wichtigen Kongressen, Messen und Events ermöglichen auffällige und hochwertige Werbeartikel auch das Schaffen eines spezifischen Kontaktpunktes am Stand. Markenbotschafter:innen können Produkte austeilen; und je besonderer und innovativer das Produkt, desto einfacher ist das Gespräch zu starten. Über diese Gespräche, die quasi mit dem Branding beginnen, lassen sich nicht selten auch Geschäftskontakte aufbauen, die von enormem Wert sein können.

Diese Werbeartikel kommen besonders gut an

Einer der meistgenutzten Werbeartikel von Unternehmen ist der Lanyard, der ebenfalls bei Messen und Events immer wieder eingesetzt wird. Lanyards gehören zu den Top Sellern von Gift Campaign und stehen neben USB-Speichergeräten, Turnbeuteln mit Kordelzug, Edelstahlflaschen, Kopfhörern, T-Shirts oder auch Touchpen-Kugelschreiber mit Gravur als gern gebrandetes Element da.

Auf der Website von Gift Campaign findest du eine immense Auswahl an Werbeartikeln, durch die du stöbern kannst. Dabei findest du mit Sicherheit auch die passenden Produkte für deine Zielgruppe(n). Überdies liefert das Unternehmen explizit eine umweltschonende Sonderauswahl, sodass Stifte, USB Sticks, Notizbücher und dergleichen aus nachhaltigen Materialien wie Holz und Kork zur Verfügung stehen.

Die Auswahl der Website erstreckt sich vom Büro- bis zum Hygieneartikel und liefert facettenreiche Touchpoint-Optionen für diverse Branchen. So eignet sich für Geschäftsreisende womöglich das Notizbuch ebenso wie ein Kulturbeutel oder die Kopfhörer. Von Swarovski bis hin zu McDonald’s, von Siemens über Würth bis zu Decathlon haben schon verschiedenste Marken auf Gift Campaign als Kooperationsunternehmen für wirksames Branding über Werbeartikel vertraut. Stärke auch du deine Marke, indem du die Produkte samt Slogan und Logo in deinen Marketing-Mix aufnimmst; dann kannst du schon zeitnah mit langfristigen Kontaktkampagnen starten.

Vorteile gegenüber anderen Werbeformen

Der große Vorteil, den die Werbeartikel als haptische Produkte gegenüber Online-Werbeformen haben, liegt im Alltags-Branding begründet. So werden die Produkte oftmals tagtäglich für diverse Prozesse verwendet, das Notizenschreiben, das Kaffeetrinken, den Transport oder sogar das Einkleiden. Sofern die Artikel von hoher Qualität sind, halten sie lange und haben eine deutlich nachhaltigere Wirkung auf die Nutzer:innen als digitale Branding-Kampagnen sie in der Regel nach einiger Zeit aufweisen können.

Besonders erfreulich dürfte für Marken bei den Überlegungen zur Integration von Werbeartikeln in den Marketing-Mix sein, dass diese Produkte im Vergleich zu groß angelegten Digitalkampagnen meist kostengünstigere Touchpoints zu wirklich wertvollen Zielgruppen darstellen. Gerade in Kombination mit der Präsenz der eigenen Marke kann der Brand Fit persönlich ermittelt und über das Geschenk gefestigt werden.

Da die Möglichkeiten, gebrandete Artikel zu verteilen, äußerst vielfältig sind, ist den Kreativen in den Marketing Teams zudem kaum eine Grenze gesetzt. Werbewirkungen variieren oft stark – die Wirkmacht von gebrandeten Artikeln aber ist ungebrochen.

Auf der Website von Gift Campaign kannst du dich über diverse Optionen informieren und zum Beispiel einen hochwertigen Touchpen mit deinem Logo bedrucken lassen.