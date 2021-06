Neben Google Chrome, Safari und Microsoft Edge zählt Firefox zu den gängigsten Webbrowsen in Deutschland. Nun hat Mozilla das Layout der Anwendung aufgefrischt. Nach dem Redesign werden bei Firefox jetzt vor allen Dingen die Tabs größer und einfacher handhabbar. Das heißt, Nutzer:innen sind in der Lage, geöffnete Tabs einfacher zu verschieben und nach ihren Bedürfnissen zu sortieren. Außerdem werden die Tabs ab sofort oberhalb der Toolbar angezeigt und sind nicht mehr mit dieser verbunden. Jay Petersen, Redakteur bei dem Online-Magazin The Verge, teilte vergleichende Screenshots, die die Unterschiede zum alten Design des Browsers deutlich aufzeigen.

Das Redesign des Firefox Browsers brachte allerdings nicht nur größere Tabs mit sich. Auch die Toolbar hat ein Update bekommen. So erklärt Mozilla auf dem Unternehmens-Blog, dass diese als zentrales Element beim Surfen jetzt übersichtlicher und einfacher zu bedienen sei. Hierfür wurden laut Tech-Konzern drei Elemente angepasst:

We kept it simple and focused on these three key areas of the toolbar: 1) Navigation – back, forward and refresh 2) Address Bar – privacy shield (so you know your ambient information is always protected), security lock and where to type in your URL. 3) Frequently Used Settings – reader mode, zoom level and bookmark.