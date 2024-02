Mit der Affiliate Intelligence von Rakuten kannst du auf Basis von Daten und KI deine Kampagnen erfolgreicher gestalten, neue relevante Partner:innen gewinnen und dauerharft mehr Umsatz generieren. [Anzeige]

Durch innovative Insights, Kooperationen und Performance bringt Affiliate Intelligence KI, Daten, menschliche Intelligenz, Beziehungen, Verbindungen, Bewusstsein und Kreativität zusammen, um Marken zu helfen, das volle Potenzial von Affiliate zu nutzen.

So vereint sich Predictive Analytics mit menschlicher Intelligenz, um sicher zu stellen, dass Advertiser stets im Bilde sind, was funktioniert und welche Schritte als nächstes zu unternehmen sind. Unschätzbare Intuition und erstklassige Kooperationen ermöglichen es, Erlebnisse zu kreieren, die herausragen und über das Gewöhnliche hinausgehen. Und durch die Zusammenarbeit mit den richtigen Partner:innen, mit der passenden Strategie und den perfekten Empfehlungen erreichen Marken unvergleichliche Ergebnisse – durch die gesamte Customer Journey hinweg.

AI Power für das Affiliate Marketing: Rakuten Advertising bietet Partnership Discovery mit neuen Potentialen

Bestes Beispiel ist das neueste AI-getriebene Tool, welches Rakuten Advertising, das führende globale Affiliate-Marketing-Netzwerk, als Teil der Affiliate Intelligence-Plattform und Vision des Unternehmens angekündigt hat und das in den kommenden Monaten global verfügbar sein wird: Partnership Discovery.

Partnership Discovery nutzt Künstliche Intelligenz, um Advertisern dabei zu helfen, die effektivsten Publisher-Partner:innen für produktspezifische Affiliate-Kampagnen zu identifizieren, um ein höheres Engagement der Zielgruppe und mehr Umsatz zu erzielen. Publisher profitieren außerdem davon, dass sie die Stärken ihres Publikums denjenigen Advertisern präsentieren können, für die sie die besten Ergebnisse erzielen.

Die Partnership Discovery kann …

… dem Produkt des Advertisers ein genaues Kategorie-Tag aus einer der über 6.000 Kategorien der Google-Produkttaxonomie zuweisen.

… hundert Millionen von Verkäufen, die jährlich über das Rakuten Advertising Netzwerk getätigt werden, filtern, um die Publisher zu identifizieren, die die beste Leistung für diese Produktkategorie liefern.

… Advertisern alternative Suchbegriffe und Kategorien anbieten, um optimale Publisher-Partner:innen zu finden, mit denen sie Zielgruppen sowohl auf Kategorie- als auch auf Produktebene erreichen.

Mit dem Start von Partnership Discovery wird die Vision von Rakuten Advertising für Affiliate Intelligence zum Leben erweckt,

sagt Nick Stamos, CEO von Rakuten Advertising.

Indem wir fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefen Einblicken in die Affiliate-Landschaft verbinden, können wir stärkere strategische Kooperationen zwischen Advertisern und Publishern kultivieren. KI hilft Werbetreibenden nicht nur dabei, neue, leistungsstarke Publisher-Partner zu entdecken, sondern kann ihnen auch dabei helfen, bestehende Partner auf neue und innovative Art und Weise wieder anzusprechen. Wir werden unsere Affiliate Intelligence-Initiative weiter vorantreiben, um Advertisern und Publishern Lösungen zu bieten, die leistungsorientiert und in sinnvollen, innovativen Partnerschaften verankert sind.

Wenn dein Affiliate-Programm Wellen schlägt, statt vor sich hin zu plätschern:

Das ist Affiliate Intelligence von Rakuten Advertising

Über Rakuten Advertising

Rakuten Advertising bietet ergebnis-, marken- und personenorientierte Werbelösungen, die den weltweit führenden Marken helfen, mit einzigartigen, hochengagierten Zielgruppen in Kontakt zu treten – von der Wahrnehmung bis zur Aktivierung. Unterstützt von branchenführender Technologie, globalen Media-Angeboten und dem größten Partner:innenökosystem nutzt Rakuten Advertising jahrzehntelange Daten und Erfahrungen, um Strategien und Werbeerlebnisse zu entwickeln, die das Engagement, den Umsatz, die Loyalität und alles darüber hinaus fördern. Rakuten Advertising ist seit seinen Anfängen führend in der Branche und gehört zu Rakuten Inc. (4755: TOKYO), einem der weltweit führenden Internetdienstleister:innen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in EMEA, APAC, LATAM und Nordamerika. Erfahre mehr unter RakutenAdvertising.com