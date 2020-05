Video-Sticker auf Instagram für mehr Kreativität

© NeONBRAND - Unsplash

Mit immer neuen Stickern möchte Instagram seine User bei Laune halten und für mehr Engagement in den Stories sorgen. Reverse Engineerin Jane Manchun Wong entdeckte nun einen, der für große Begeisterung sorgen könnte: Derzeit wird ein Video-Sticker getestet, der es erlauben würde, in eine Story Slide einen Sticker mit einem Video einzufügen. Auf Twitter teilt Wong eine Vorschau auf das neue Feature:

Instagram is working on video stickers pic.twitter.com/LWrzxbr76k — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 19, 2020

Video-Sticker für bessere Gestaltungsmöglichkeiten

Instagram bietet bereits mehrere Möglichkeiten, um Videos in eine Story zu integrieren. So können Stories an sich Videos sein. Außerdem können IGTV Videos mit einer Vorschau in der Story angeteasert werden. Nur Feed Posts, die ein Video sind, können zwar auch in der Story geteilt werden, allerdings läuft dort, anders als bei einem geteilten IGTV Video, kein Ausschnitt ab. Es wird lediglich das Thumbnail geteilt mit der Möglichkeit, den Beitrag anzuklicken und das Video zu gucken. Video-Sticker würden hier eine neue Option ergänzen. Statt aus einem bestehenden Beitrag übernommen zu werden, könnten noch nicht geteilte Videos als Sticker eingefügt werden. Durch die Art des Stickers ergeben sich bessere Gestaltungsmöglichkeiten. So lassen diese sich auf einem selbstgewählten Hintergrund wie zum Beispiel einem Foto einfügen. Noch gibt es kein offizielles Statement von Instagram zu dem Feature, jedoch wurden die meisten von Wongs Entdeckungen früher oder später für alle User verfügbar gemacht.