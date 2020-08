The Digital Bash – Programmatic Advertising: Deine Insights von Branchen-Experten

Am 06. August steigt der nächste Digital Bash zum Thema Programmatic Advertising. Mit hochkarätigen Speakern, die dir innovative Ansätze vermitteln, wie du auch in Coronazeiten deine Kampagnen effektiv ausspielen kannst.

Unsere Web-Konzerenreihe The Digital Bash geht in die nächste Runde. Einen Vormittag lang bringen wir dich auf den neusten Stand des Programmatic Advertising. Wir zeigen dir Best und Worst Cases sowie innovative Lösungsansätze von echten Experten der Branche. Und das Beste: Ob vom PC, dem Tablet oder Smartphone – du kannst von überall aus live teilnehmen. In ausgewählten Vorträgen zum Thema Programmatic Advertising teilen Branchen-Insider Tipps und Tricks und lassen dabei Zeit für deine Fragen. Am 06. August findet The Digital Bash – Programmatic Advertising statt und bringt dein Marketing auf das nächste Level.

Top Speaker: Die Masterclass der d3con präsentiert dir spannende Einblicke

Für unsere Programmatic-Advertising-Ausgabe haben wir hochkarätige Speaker aus renommierten Unternehmen eingeladen, die dir facettenreiche Einblicke in ihr Daily Business geben. Mit dabei sind Experten von Twins Digital, Deutsche Post, Digital Forward, Salesforce, FischerAppelt und OMD Hamburg. In interessanten Vorträgen geht es um modernes Programmatic Advertising, Markentrends während der Coronapandemie und die Gewinner und Verlierer unter den Werbetreibenden. Es werden handfeste Beispiele und Cases gezeigt, Studienergebnisse vorgestellt und es wird erklärt, wie Programmatic Advertising aus der Krise helfen und danach erfolgreich funktionieren kann.

Am 06. August 2020 erhältst du von 9:00 bis 12:30 Uhr vormittags Zugang zu der Live-Konferenz des Digital Bash – Programmatic Advertising, einem Projekt von OnlineMarketing.de. Das Beste an diesem Format? Du kannst völlig ortsunabhängig an der Konferenz teilnehmen. Und keine Sorge: Falls du keine Zeit haben solltest, wird dir eine Aufzeichnung der Konferenz kurz nach Ende des Live Events zur Verfügung gestellt.

Die Speaker

Daniel Knapp, Chief Strategy Officer bei Twins Digital sowie Chefökonom für das IAB Europe, gibt Einblicke und beantwortet Fragen, vor denen die Branche während und nach der Pandemie steht: Wie schnell erholt sich der Werbemarkt in Europa? Wann kehren die Ad Spends auf Vorkrisenniveau zurück? Kann ein Blick nach China Aufschluss geben? Welche Entwicklungen sind für den digitalen Bereich zu erwarten?

Stefan Sommer, VP Presales & Customer Success von Adform, und Lars Schlimbach, Head of Partnermanagement & -Development DM bei der Deutschen Post, geben in ihrem Vortrag Einblicke darin, wie mit Programmatic Print Mailings die Brücke zwischen der Online- und Offline-Welt geschlagen werden kann



Erik Siekmann, Geschäftsführer von Digital Forward, erklärt anhand von konkreten Fallbeispielen und Outside-Analysen die besten und schlechtesten Cases aus den Bereichen CRM und Lead Generation. Er zeigt auf, was die Erfolgreichen von den Verlierern unterscheidet und welche Fehler man auf jeden Fall vermeiden muss beziehungsweise welche Initiativen zum Erfolg führen.

Jannik Seyfahrt und Volker Wieskötter, Senior Account Executive bei Datorama & Regional VP und Data & Identitiy bei Salesforce, erklären dir, wie sich eine individuelle Zielgruppenansprache bei maximaler Reichweite und Nähe zu deinen Kunden auf Basis von Datenanalyse und Optimierung erreichen lässt.



Elena Nikanorova, Head of Digital Media bei FischerAppelt, zeigt dir, warum man Native-Kampagnen programmatisch ausspielen sollte, inwiefern sich die Performance programmatischer, daten-basierter Native-Kampagnen in Europa von denen in den USA unterscheidet und wie effizient Native-Video-Kampagnen sind.

Sascha Dolling, Managing Partner bei OMD Hamburg, erklärt in seinem Slot, dass weder Programmatic Advertising noch Data Driven Marketing mit One-to-One-Kommuniktion gleichzusetzen ist und Werberelevanz und Präzision auch anders herzustellen sind.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – Programmatic Advertising

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

9:10 – 9:40 Uhr: Wie Programmatic Advertising die Pandemie meistert: Marktrends und Handlungsoptionen

Daniel Knapp, IAB Europe, Twins Digital

Daniel Knapp, IAB Europe, Twins Digital

Daniel Knapp, IAB Europe, Twins Digital 9:45 – 10:15: Programmatic Everything! Steuerung der Customer Journey inklusive Print-Mailings

Stefan Sommer & Lars Schlimbach, VP Presales & Customer Success, Adform & Head of Partnermanagement & -Development DM, Deutsche Post

10:20 – 10:50 Uhr: Die Winner und Loser unter den Advertisern – CRM und Lead-Generation Special

Erik Siekmann, Geschäftsführer, DIGITAL FORWARD

Erik Siekmann, Geschäftsführer, DIGITAL FORWARD

Erik Siekmann, Geschäftsführer, DIGITAL FORWARD 10:55 – 11:25 Uhr: Maximale Effektivität für dein Programmatic Advertising – so geht’s

Jannik Seyfahrt & Volker Wieskötter, Senior Account Executive, Datorama & Regional VP – Data & Identity, Salesforce

11:30 – 12:00 Uhr: Native Advertising: Programmatic vs. Vermarkter-Buchungen und Besonderheiten bei Native Video-Kampagnen

Elena Nikanorova, Head of Digital Media, FischerAppelt

Elena Nikanorova, Head of Digital Media, FischerAppelt

12:00 – 12:10 Uhr: Albtraum Cookiesterben? Nehmt auch noch die IDFA, es ist Zeit für einen Systemwechsel!

Sascha Dolling, OMD Hamburg

Sascha Dolling, OMD Hamburg

12:10 – 12:30 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt. Alle, die ihr Programmatic Advertising in Zeiten der Coronakrise und danach selbst aufs nächste Level heben möchten, sollten sich schnell einen Zugang sichern. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash von OnlineMarketing.de.

