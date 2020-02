Mehr als nur eine Marke – The Digital Bash: B2B Marketing

Am 27. Februar 2020 startet The Digital Bash zum Thema B2B Marketing und liefert Vorträge zu Markenkommunikation, Marketingstrategie und Customer Experience Economy. Sichere dir gleich deinen Platz für dieses Gratis-Webinar.

Wir freuen uns, dir heute eine besondere Ausgabe des Digital Bash präsentieren zu können: The Digital Bash: B2B Marketing | sponsored by SAP. Dieses Webinar bereitet dich optimal auf intensive Geschäftsbeziehungen vor. Lerne die Erfolgsfaktoren für effektives B2B Marketing kennen, erfahre wie kontextbezogene Personalisierung deinen Umsatz vorantreibt und lerne mehr über die Kommunikation im B2B Marketing und was diese mit der systematischen Bewusstmachung des Kundenvorteils zu tun hat.

„Nichts ist beständiger als der Wandel“

Dieses Zitat von Heraklit fungiert perfekt als Prämisse für das B2B Marketing. Denn vom verhassten Vertriebs-Marketing ist es zu einer Prozess geworden, der den Umsatz auf einem höheren Level vorantreibt. Um immer einen Schritt vor der Konkurrenz zu bleiben und die Geschäftskunden gewinnen zu können, muss man sich stetig weiterbilden. Mit der Web-Konferenz The Digital Bash halten wir dich auf dem neuesten Stand der Insights und Perspektiven für moderne Digital Marketer. Am 27. Februar 2020 erhältst du zwischen 9:00 vormittags und 12:30 Uhr Zugang zu der Live-Konferenz des Digital Bash, einem Projekt von OnlineMarketing.de. So kannst du völlig ortsunabhängig an der Konferenz teilnehmen. Keine Sorge, falls du keine Zeit haben solltest, wird dir eine Aufzeichnung der Konferenz kurz nach Ende der Live Show zugestellt. Melde dich dafür einfach hier an:

Die Speaker

Andreas Helios | Head of MEE Marketing | SAP Customer Experience

Hand aufs Herz: Die Produkte und Dienstleistungen vieler Marken sind austauschbar geworden. Und das zunehmend auch im B2B-Bereich. Was Unternehmen heute differenziert und begehrlich macht, ist das Kundenerlebnis, erklärt Andreas Helios, Head of MEE Marketing bei SAP Customer Experience.

Olga Baginski | Business Unit Lead | Fanomena

Der Digital Bash ist diesmal an B2B Marketer adressiert. Olga Baginski, Business Unit Lead bei Fanomena, fragt dich: Ist diese Abgrenzung jedoch tatsächlich so klar zu sehen? Im Endeffekt sprichst du auch im B2B nur Menschen an. Wenn der Inhalt für die Person relevant ist und zum richtigen Zeitpunkt kommt, wird auch der Entscheider in einem B2B-Unternehmen hellhörig.

Peter Mielke | VP Sales | CELUM

Ermögliche deinen Benutzern, die aktuellsten und angenehmsten Assets zu verwenden, indem du veraltete Dateien löschst. Kümmere dich nie wieder um Copyright-Fragen. Peter Mielke, VP Sales bei CELUM, zeigt dir, wie du Digital Asset Management nutzen kannst, um deine Markenkommunikation auf möglichst einfachem und effizientem Wege durchführen kannst.

Melanie Schwarz | Account Executive DACH | LogMeIn

Im Webinar spricht Melanie Schwarz, Account Executive DACH bei LogMeIn, über den Einsatz von Webinaren im B2B Marketing. Sie verrät Tipps und Tricks zur Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung bei diesem Format. Neben Checklisten sowie inhaltlichen und gestalterischen Tipps erwarten dich Tricks zur Steigerung der Interaktion sowie der Kommunikation während des Webinars. Sei gespannt!

Yves Naumann | Senior Consultant | Mellowmessage

Eine digitale Marketing Strategie hilft dir dabei, dich den neuen Herausforderungen im Digitalen zu stellen. Wie begegnest du beispielsweise dem wachsenden Aufgabenberg im Marketing? Yves Naumann, Senior Consultant bei Mellowmessage, zeigt dir die prägnantesten Erfolgsfaktoren für deine B2B-Marketing-Strategie und wie auch du diese einsetzen kannst.

Uwe Viessmann | Senior Presales | SAP Customer Experience

Dein Onlineshop läuft ganz gut. Die Klickzahlen sind passabel. Nur: Warum verlassen so viele Besucher deinen Shop – ohne Geschäftsabschluss? In diesem Vortrag erfährst du von Uwe Viessmann, Senior Presales bei SAP Customer Experience, was man alles aus Warenkorbabbrüchen lernen kann. Danach weißt du, wie du den Umsatzturbo zündest und die Conversion Rate in deinem Shop mithilfe gezielter Personalisierung optimierst.



Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – B2B Marketing – 2020

Marc Stahlmann | CEO & Founder |OnlineMarketing.de

9:10 – 9:40 Uhr: Alles nix ohne CX: Willkommen in der Experience Economy

Andreas Helios | Head of MEE Marketing | SAP Customer Experience

Andreas Helios | Head of MEE Marketing | SAP Customer Experience

9:40 – 10:10 Uhr: Es gibt kein B2B oder B2C, es ist Human2Human – Gewinnen Sie mehr Kunden durch individuelle Kommunikation

Olga Baginski | Business Unit Lead | Fanomena

Olga Baginski | Business Unit Lead | Fanomena

10:10-10:40 Uhr: Digital Asset Management: Das Geheimrezept für eine erfolgreiche B2B-Markenkommunikation

Peter Mielke | VP Sales | CELUM

Peter Mielke | VP Sales | CELUM

10:40 – 11:10 Uhr: Tipps und Tricks für erfolgreiche Webinare im B2B Marketing

Melanie Schwarz | Account Executive DACH | LogMeIn

Melanie Schwarz | Account Executive DACH | LogMeIn

11:10 – 11:40 Uhr: Die 6 Erfolgsfaktoren für Ihre digitale B2B Marketing Strategie

Yves Naumann | Senior Consultant | Mellowmessage

Yves Naumann | Senior Consultant | Mellowmessage

11:40 – 12:10 Uhr: Der Conversion-Turbo für ihren Onlineshop: kontextbezogene Personalisierung

Uwe Viessmann | Senior Presales | SAP Customer Experience

Uwe Viessmann | Senior Presales | SAP Customer Experience

12:10 – 12:30 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Mit maximal 2.500 ist die Teilnehmerzahl für alle begrenzt. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei also schnell und sichere dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash – B2B Marketing von OnlineMarketing.de. Sei dabei und eigne dir exklusives Expertenwissen für deine Markenkommunikation an.

