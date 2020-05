Ab heute gibt es ein neues Tool für Produktempfehlungen auf Pinterest: Shopping Spotlights. Mit dem neuen Feature können Fashion Influencer und Mode-Publisher Pins zusammenstellen und mit den Nutzenden teilen. User gelangen ab sofort über den Feed im Search Tab auf die Shopping Spotlights. Die von Influencern und Publishern kuratierten Spotlight-Listen folgen thematisch Trends auf Pinterest wie Kleidung mit Batik-Muster oder Terracotta Home Decor. Die Produkte, die den Usern hier präsentiert werden, können diese umgehend in der App kaufen.

Pinterest selbst schrieb auf dem offiziellen Unternehmensblog zum Launch des neuen Features:

[…] we’re excited to introduce an entirely new feature called shopping spotlights that bring the expert recommendations of influential fashion and home tastemakers as well as publishers directly to you.