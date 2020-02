Optimiere dein Advertising – The Digital Bash: SEA

Am 18. Februar 2020 startet The Digital Bash zum Thema SEA mit Vorträgen über Local Ads, Keyword-Recherche und mehr. Verpasse dieses Gratis-Webinar nicht!

Mit dem nächsten Digital Bash führen wir unsere Webinar-Serie mit einem Thema fort, für das wir selber brennen! The Digital Bash: SEA bereitet dich optimal auf die Herausforderungen des Jahres 2020 vor. Welche Keyword-Recherche führt dich zum Erfolg? Und welche Methoden eigenen sich dafür am besten? Auch wenn der SEA-Prozess hochautomatisiert ist, kann dir einer unserer hochrangigen Speaker erzählen, wie du als Mensch in einer von Algorithmen gesteuerten Welt mithalten kannst.

Search Engine Advertising

Mit der Web-Konferenz The Digital Bash halten wir dich auf dem neuesten Stand der Insights und Perspektiven für moderne Digital Marketer. Am 18. Februar 2020 erhältst du zwischen 9:30 und 12:30 Uhr vormittags Zugang zu der Live-Konferenz des Digital Bash, einem Projekt von OnlineMarketing.de. So kannst du völlig ortsunabhängig an der Konferenz teilnehmen. Keine Sorge, falls du keine Zeit haben solltest, wird dir eine Aufzeichnung der Konferenz kurz nach Ende der Live Show zugestellt. Melde dich dafür einfach hier an:

Die Speaker

Patric Grassmann, Senior Digital Consultant bei Uberall, zeigt wie Unternehmen ihr Online-to-Offline-Marketing mit lokalen Werbeanzeigen auf das nächste Level bringen. Was hat es für Vorteile, lokal verfügbar zu sein und wie nutzt man diese entfernt wirkenden Medien sinnvoll, um doch noch eine nahtlose Brand Experience darzustellen?

Gutes SEA geht mit der Wahl der richtigen Keywords einher. Um diese zu finden und einzubuchen, brauchst du ein strategisches Vorgehen in der Keyword-Recherche. Im Webinar stellt dir Arne Rosemeyer, CEO & Founder von AdStrat ein paar (meist kostenlose) Tools vor, die dir dabei helfen, in kurzer Zeit ein SEA-Keyword-Recherche-Experte zu werden. Zudem gibt er Tipps zu interessanten Keyword-Quellen, die du bisher nicht bedacht hast.

Die Optimierung von Produktdaten allein führt schon zu einer erheblichen Steigerung des Umsatzes und Ertrags auf Kanälen wie Google Shopping, Idealo, Amazon & Co, erklärt dir Ralf Priemer, CEO & Co.Founder von ChannelPilot Solutions GmbH. Durch dynamische Preisanpassungen sind weitere erhebliche ROI-Steigerungen möglich. Mit spannenden Best-Practice Beispielen.

Die Optimierung von PPC-Kampagnen hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Anstatt Gebote einzustellen, wird heute in vielen Fällen lediglich Software gesteuert. Wer nicht auf Machine Learning und A.I. setzt, gehe nicht mit der Zeit, meint Timo Bernsmann, Director Marketing bei FINCH – Advertising Management.

Die ersten drei Sekunden entscheiden über Erfolg oder Absprung einer jeden Landing Page. Hellen Pitikaris, zuständig für Lead Conversion Rate Optimierung & UX bei morefire GmbH, zeigt dir, wie du ohne teures und aufwendiges User Testing sicher stellst, dass deine Nutzer das wahrnehmen, was sie wahrnehmen sollen.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening The Digital Bash – SEA – 2020

Marc Stahlmann | CEO & Founder |OnlineMarketing.de 9:40 – 10:10 Uhr: 2020 als Jahr der Local Ads: Der effiziente Weg zur Online-to-Offline Conversion

Patric Grassmann | Senior Digital Consultant | Uberall 10:10-10:40 Uhr: SEA Keyword-Recherche: Tools & Tipps & Tricks

Arne Rosemeyer | CEO & Founder | AdStrat GmbH 10:40 – 11:10: 40 Prozent ROI-Steigerung bei Google Shopping, Idealo & Co. durch Produktdaten-Optimierung und Dynamic Pricing

Ralf Priemer | CEO & Co-Founder | Channel Pilot Solutions GmbH 11:10 – 11:40: Man vs. Machine: Der menschliche Faktor in einer automatisierten PPC-Welt

Timo Bernsmann | Director Marketing | FINCH – Advertising Management 11:40 – 12:10 Uhr: 3..2..1..Bounce. Erfolgreichere SEA Landing Pages durch Eye Tracking

Hellen Pitikaris | Lead Conversion Rate Optimierung & UX | morefire GmbH 12:10 – 12:30 Uhr: Key-Takeaways und Abschluss

Mit maximal 2.500 ist die Teilnehmerzahl für alle begrenzt. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei also schnell und sichere dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash – SEA von OnlineMarketing.de. Sei dabei und sichere dir exklusives Expertenwissen für deine Ads-Strategie.

