Input und Praxis auf der Rheinwerk Online Marketing Konferenz

© Rheinwerk

Nach einem ausverkauften Auftakt im vergangenen Jahr geht die Rheinwerk Online Marketing Konferenz 2020 in die zweite Runde. An zwei Tagen im Mai bietet sie einen Deep Dive ins Online Marketing. Am 07. und 08. Mai in Köln finden sich die Teilnehmenden aus der Digitalbranche in den Balloni Hallen zu spanenden Vorträgen und am nächsten Tag zu informativen Workshops in den Design Offices des Mediaparks zusammen, um sich zu neuen Entwicklungen und Praktiken rund ums Online Marketing zu informieren.

Jetzt Ticket kaufen!

Grundlagen und Innovationen in 20 Fachvorträgen

Am Konferenztag können Teilnehmende sich einen Überblick verschaffen und neue Tools und Techniken kennenlernen. Von Grundlagen bis hinzu den neuesten Updates ist alles dabei. In 20 Fachvorträgen und zwei Keynotes kommt kein Thema zu kurz. Erfahrene und führende Speaker der Branche decken mit ihren Vorträgen Kategorien wie Trends, Innovation, Recht und Social Media ab. Mit dabei sind beispielsweise Florian Eckert, der einen Vortrag zum Thema Local Marketing hält, Florian Litters, der die Besucher über die Relevanz von kreativem Content bei Facebook Ads aufklärt und Christine Henning, die erklärt, wie man seine Zielgruppe optimal auf YouTube anspricht. Das gesamte Spektrum des modernen Online Marketing wird bedient. Auch technische Aspekte wie SEO, Webanalyse und Marketing Automation kommen nicht zu kurz. Hier klärt zum Beispiel Markus Hövener über die SEO-Herausforderungen auf, die ein Relaunch mit sich bringt. Kreativthemen wie Storytelling oder Content Marketing werden ebenso behandelt wie Anstöße zu zeitgemäßer Teamarbeit gegeben werden.

Das Beste? Von diesem geballten Wissen musst du nichts verpassen. Denn obwohl die 20 Vorträge in drei Slots stattfinden, kannst du alle gesammelten Insights mitnehmen. Das gesamte Videomaterial der Speaker bekommst du im Anschluss nach Hause geschickt.

Deep Dives in ganztägigen Workshops

Während Teilnehmende am Konferenztag viel Wissen mitnehmen, geht es in den Workshops am nächsten Tag um handfeste Praxisbeispiele und -tipps. Bei sieben Optionen stehen Teilnehmende vor der Qual der Wahl. In den ganztägigen Seminaren können die Besucher anwendbare Learnings zu den folgenden Themen mitnehmen:

Online Marketing für Selbstständige, KMU oder Start-ups

Suchmaschinenoptimierung

Texten und Storytelling

Content Marketing

Social Media in KMU

Facebook Ads intensiv

Einführung in die Webanalyse

Für das eigene Marketing bietet die Rheinwerk Online Marketing Konferenz unschlagbare Denkanregungen und Hilfestellungen. Für zusätzlichen Tiefgang sorgt der extra Workshop-Tag. Wenn du dabei sein und die Chancen, die dir gelungenes Online Marketing eröffnet, für dich nutzen möchtest, solltest du schnell handeln und dich direkt anmelden!

Jetzt Ticket kaufen!

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Anzeige. Sie ist in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter entstanden. Falls du auch Interesse an einem Sponsored Post bei uns hast, kannst du hier Kontakt zu uns aufnehmen.