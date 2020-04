Deutscher Marketing Tag in Berlin: Me. Unlimited

Insights aus der Branche für die Branche möchte der Deutsche Marketing Tag bieten. Ende des Jahres kommen in Berlin Fachleute der Marketingwelt zusammen, um voneinander zu lernen. [Anzeige]

Unter dem Motto „Me. Unlimited“ findet der 47. Marketing Tag statt. Ende November trifft sich die Marketingbranche in Berlin, um aktuelle Themen zu besprechen. Vor allem ums Marketing nach der Coronakrise soll es gehen, schließlich ist es jetzt umso wichtiger, dass die Branche sich austauscht und voneinander lernt. Die wichtigsten Lösungen und Erkenntnisse können so an eineinhalb Tagen gemeinsam besprochen und ins eigene Marketing übernommen werden.

Führender Marketingkongress in Europa: Das Branchen-Highlight des Jahres

Am 31. November und 1. Dezember 2020 findet der Deutsche Marketing Tag im Hotel Estrel in Berlin statt. Das diesjährige Motto des Events „Me. Unlimited“ weist auf die Überzeugung hin, dass Marketing im Sinne einer marktorientierten Unternehmensführung die Grundlagen schaffen muss, an denen sich die Interaktion mit einem hyper-individualisierten Kunden konsequent ausrichtet.

Unternehmen, die das Marketing zentriert ausrichten und Kunden mit ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellen, schaffen es, eine langfristige und nachhaltige Kundenbeziehung zu etablieren,

erklärt Dr. Ralf E. Strauß, Präsident des Deutschen Marketing Verbands. Der Trendtag des Deutschen Marketing Verbands erwartet etwa 1.500 Gäste und bietet diesen ein Programm mit über 100 Expertenvorträgen. Neben Innovationen und Strategien steht auch das Networking im Vordergrund – das Event gilt nicht umsonst als Marketing-Treff des Jahres.

Themen-Deep-Dive in Expertenvorträgen

Die Vorträge richten sich an Fachleute aus der Branche. Es wird ein marketingaffines Publikum erwartet, das in praxisnahen Breakout Sessions, Master Classes und interessanten Deep Dives Tipps und Tricks für das eigene Marketing mitnehmen kann. Die Themen wurden anhand einer Befragung von 1.000 Marketing- und Vertriebsleitern ausgesucht und spiegeln somit aus erster Hand wider, was die Marketingwelt derzeit umtreibt. Besonders Data Management, Digital Technologies und aktuelle Strategien spielen 2020 eine große Rolle. Unter anderem folgende Vorträge wurden bereits fest zugesagt:

Meet the Disruptors – Lernen von innovativen Geschäftsmodellen

Direct-to-Consumer – Ausschaltung des Handels

Marketingorganisation 3.0 – Auf dem Weg zum agilen Organisationsmodell

Preisbildung bei Innovationen

Neben hochkarätigen Beiträgen bieten sich vielfältige Möglichkeiten für Networking. Auch Live Experiences und Entertainment kommen nicht zu kurz. Bis hin zum glamourösen Highlight des Deutschen Marketing Tages: Der Verleihung des Deutschen Marketing Preises.

