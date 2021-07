Du möchtest deine digitale Marketing-Strategie effizienter gestalten und mit möglichst wenig Aufwand das meiste aus deinen Ressourcen herausholen? Die Expert:innen der in München ansässigen Agentur EIGHTYDOTS zeigen dir in ihrem Whitepaper wie das geht. [Anzeige]

Eine gemeinsame Studie der Marketing-Agentur EIGHTYDOTS aus München und Khoros, einer Plattform für KI-basierte Marketing-Lösungen, ergab, dass ganze 75 Prozent aller international operierenden Unternehmen keine konsistente Unternehmens-Message haben. Ein Ergebnis, welches die Marketing-Verantwortlichen weltweit wachrütteln sollte. Denn die Arbeit von Werbetreibenden wird mit zunehmender internationaler Reichweite nicht einfacher. Neben der Kommunikation über mehrere Kanäle, Trends und regionale Unterschiede müssen Advertiser mittlerweile auch flexibel auf Krisen oder unvorhergesehene Ereignisse, wie die Coronapandemie, reagieren können. Es ist daher nur ratsam, Maßnahmen zu ergreifen, die die eigene Marketing-Kommunikation so effizient wie möglich machen. Und dazu zählt auch die Definition der Unternehmens-Message.

Dass es bei unterschiedlichen Märkten, in verschiedenen Sprachen und mit mannigfaltigen Anforderungen der Zielgruppe schwerfallen kann eine holistische Marketing-Strategie auszuarbeiten, wissen auch die Expert:innen der international operierenden Marketing-Agentur EIGHTYDOTS aus München. Daher zeigen dir die Marketing-Profis in ihrem neusten Whitepaper „Transfoming Marketing for international Brands: How to Create More Impact With Less Effort“ in Zusammenarbeit mit Khoros, welche Schritte du einleiten musst, um die Kommunikation deines Unternehmens so effizient wie möglich zu gestalten.

So gestaltest du deine Marketing-Strategie effizient und schöpfst die Potentiale deiner Marke aus

In dem Whitepaper weihen dich die Kommunikations-Expert:innen von EIGHTYDOTS aus München in die Geheimnisse globaler Marketing Strategien ein. Sie zeigen dir in den fünf kompakten Kapiteln „Consistency + Collaboration are a match made in (Marketing) Heaven“, „Governance and the global Team“, „Awareness“, „Engaging customers through individualisation“ und „Reaching customer expectations and business goals“ mit welchen Maßnahmen du deine Marketing-Kommunikation optimierst.

Ferner bekommst du übersichtlich und gut verständlich aufgeschlüsselt, wie du deine internationale Marketing-Strategie mit ressourcensparenden Vorgehen so effizient wie möglich gestaltest. Themen sind dabei unter anderem die Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Marketing Teams in einem international operierenden Unternehmen, Personalisierung des Marketing Contents und die Festlegung unternehmensinterner Richtlinien zur Verbesserung der einheitlichen Markenkommunikation.

Wie du in diesen Bereichen deine Strategie mit wenig Aufwand optimierst, erfährst du im englischsprachigen Whitepaper, das du dir jetzt direkt herunterladen kannst. Egal ob Social Media, Individualisierung oder Customer Expectation Management – die Expert:innen von EIGHTYDOTS aus München zeigen dir, die passende Lösung, um deine Marketing-Strategie so effizient wie möglich zu gestalten.

