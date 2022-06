Whitepaper: Studie über den Omnichannel-Handel – so wirst du zum Retail-Profi von morgen

Das Einkaufsverhalten hat sich in den vergangenen zwei Jahren verändert – von Kund:innengewohnheiten und -Bedürfnissen bis hin zu Shopping-Trends. Die Parallelität von On- und Offline Shopping ist für Konsument:innen weitestgehend normal geworden. Im Whitepaper gewinnst du einen spannenden Einblick in den Handel von morgen, der dein Retail Business beflügeln könnte. [Anzeige]

Retailer sind zunehmend herausgefordert, neue Shop-Konzepte und -Strategien zu entwickeln, um sich gegen die erstarkte (Online)-Konkurrenz durchzusetzen. Denn zum einen boomt das E-Commerce-Geschäft und zum anderen sind die Ansprüche der Kund:innen an den stationären Handel gestiegen. Doch welches Retail-Konzept überzeugt heutzutage wirklich? Eine gemütliche und gestylte Café-Ecke im Eingangsbereich oder doch weitreichende qualitative Service-Leistungen? Shopgate hat eine Marktstudie mit 300 Händler:innen und 2.000 Konsument:innen über die Digitalisierung des Handels durchgeführt. Im Whitepaper erhältst du alle Ergebnisse der umfassenden Studie „Retail Reality“ und erfährst, welche Erwartungen Shopper an Omnichannel-Händler:innen wirklich haben. Direkt zum kostenfreien Whitepaper Was wünschen sich Retail-Kund:innen – jetzt und zukünftig? Shopgate hat zum Beispiel herausgefunden, dass Kund:innen umfangreiche Umtausch- und Rückerstattungsmöglichkeiten gegenüber gemütlichen Café-Ecken oder ausgefallenen Store-Dekorationen bevorzugen,

das Sicherstellen der Haptik und Optik der Ware im stationären Handel zu den top drei der wichtigsten Kriterien für Kund:innen zählt,

60 Prozent der befragten Händler:innen den Unterschied zwischen Multi- und Omnichannel nicht kennen und

40 Prozent der Befragten ein online vorgeschlagenes Produkt eher erwerben würden, wenn die Möglichkeit bestünde, es im Nachgang in der Filiale noch einmal begutachten zu können. Lade dir jetzt das kostenfreie Whitepaper herunter und erhalte fundierte Studienergebnisse, mit denen du Lösungen für die derzeitigen Herausforderungen erhältst und dein Retail Business zielgruppengenau auf den „Handel von morgen" ausrichten kannst.

